Hillerød Forsyning har også fået nye retningslinjer for kunstindkøb. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Forsyning strammer op på kunstkøb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsyning strammer op på kunstkøb

Hillerød - 06. oktober 2020 kl. 07:34 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

Det bliver under andre former, at Hillerød Forsyning fremover kan få ny udsmykning på arbejdspladsen Solrødgård. Bestyrelsen for Hillerød Forsyning har nemlig indført nye retningslinjer for forsyningsselskabets kunstindkøb. Det sker, efter der også har været fokus på de kunstværker, Hillerød Forsyning har hængende på væggene.

Læs også: Nu skal Hillerød Forsyning kulegraves

- Det har været en af de ting, hvor Hillerød Forsyning er blevet mistænkeliggjort. Vi har ikke noget at skjule, og derfor lægger vi retningslinjerne åbent frem. Jeg har ikke kendskab til, at der på det punkt er foregået noget, som ikke var inden for rammerne, men jeg synes, det er vigtigt, at borgerne kan se, at deres forsyningsselskab lægger retningslinjerne frem, siger Klaus Markussen (V), der er formand for bestyrelsen.

Fremover skal Hillerød Forsynings domicil i højere grad være et sted, hvor lokale kunstnere kan udstille deres værker, og derudover ser bestyrelsen gerne, at der bliver etableret en kunstforening i forsyningsselskabet. Hvis der skal udskiftes kunst, skal en uvildig fagkonsulent ind over, hvis et kunstværk koster mere end den beløbsgrænse, SKAT har for afskrivning. Den grænse er i år på 14.100 kroner.

relaterede artikler

Borgmester: Vi kommer til at diskutere forsyningens bestyrelse 08. september 2020 kl. 06:42

Forsyningsdebat koger over på Facebook 05. september 2020 kl. 07:02

Ny ansat skal forbedre forsyningens image 02. september 2020 kl. 13:54