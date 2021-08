Foto: Dorte Tuladhar

Forsyning har ansat ny direktør

Tidligere chef i Hillerød Kommune bliver administrerende direktør i Hillerød Forsyning

Hillerød - 18. august 2021 kl. 14:36 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

I Hillerød Kommune har hun som ejendomschef håndteret problematiske sager som skimmelsvampen i Horsevænget og da Hillerød Kommune smed rengøringsleverandøren Forenede Service på porten efter stor utilfredshed med rengøringen. Og 1. oktober sætter 54-årige Lone Byskov sig i stolen som administrerende direktør i Hillerød Forsyning, otte måneder efter, at bestyrelsens tillid til tidligere administrerende direktør, Søren Støvring, slap op.

Det oplyser Hillerød Forsyning i en pressemeddelelse, hvor forsyningen også oplyser at konstitueret direktør, Carsten W. Hansen, stopper i Hillerød Forsyning. Ifølge pressemeddelelsen forlader han forsyningen til nytår.

- Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Carsten W. Hansen - ikke alene for, at han trådte til som administrerende direktør kort før nytår, men også for hans store indsats som økonomidirektør igennem ni år. Og jeg vil gerne understrege, at dette er et tilvalg af Lone, og ikke et fravalg af Carsten, siger Klaus Markussen, formand for bestyrelsen i Hillerød Forsyning.

Lone Byskov var frem til 2017 ejendomschef i Hillerød Kommune, og har siden været vicedirektør i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, hvor hun bl.a. har ansvaret for hovedstadens arbejde med klimatilpasning. Nu er hun så på vej tilbage til Hillerød.

- Lones ledelsesstil, strategiske tilgang og faglige kompetencer skal være med til at skabe arbejdsro for forsyningen. Det gælder både i forhold til den daglige drift og ikke mindst for de store, vigtige projekter inden for den grønne omstilling, hvor forsyningen spiller en nøglerolle i kommunen, siger Klaus Markussen.

Lone Byskov bor i Hillerød.

- Som Hillerødborger er jeg selv del af det fællesskab, forsyningen servicerer, og jeg vil arbejde for, at det bliver endnu tydeligere, at Hillerød Forsyning er til for kundernes skyld. Det skal afspejles i den måde, vi arbejder på, og i vores dialog med kunder og samarbejdspartnere. Vi skal blive bedre til at møde vores kunder i øjenhøjde, siger hun i pressemeddelelsen.