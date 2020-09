Corona har gjort trafikken så uregelmæssig, at cykelgadeforsøget må forlænges, så forsøges kan evalueres på rimelig vis. Foto: Allan Nørregaard

Forsøg med cykelgade fortsætter et år endnu i trafikeret gade

Hillerød - 13. september 2020 kl. 07:15 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bilister i Helsingørsgade og Østergade i Hillerød skal spille andenviolin mindst et år endnu. Et forsøg med at gøre strækningen til cykelgade, hvor trafikken foregår på cyklisternes præmis bliver forlænget frem til 1. september næste år. Det sker for at kunne vurdere idéen bedst muligt. Der har ikke været ideelle forhold i den foreløbige forsøgsperiode.

- Målingerne er for upræcise, og det skyldes både corona og sommerferie. Der er ikke et rimeligt grundlag, fordi trafikken har været unormal. Det er jo en ret indgribende foranstaltning, så vi er nødt til at se, hvordan det fungerer, når der er maksimalt pres på gaden, siger Dan Riise (V), der er formand for Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik.

Leni Blensø, der er formand for Cyklistforbundet Hillerød, glæder sig over forlængelsen af forsøget, men efterlyser samtidig, at formålet med gaden og dens regler bliver gjort mere tydelige.

- Jeg synes, det er fint, men i bestyrelsen har vi snakket om, at folk ikke ved nok. Vi oplever ikke, at bilisterne har taget de hensyn, de bør gøre i en cykelgade. Nogle i bestyrelsen har konstateret, at der bliver kørt for stærkt. Der burde være et skilt, der angiver en kilometerbegrænsning, siger hun.

Hun efterspørger generelt, at forvaltningen eller politikere i Hillerød Kommune tydeligt forklarer, hvad de forventer sig af en cykelgade, og hvad det vil sige, at bilisterne skal køre på cyklisternes betingelse.

For Leni Blensø gælder, at hun personligt forsøger at undgå de farlige cykelstrækninger i Hillerød, og det anser hun stadig Østergade for at være.