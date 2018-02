Både Kirsten Jensen og Rikke Macholm glæder sig over, at borgerne benytter sig af det nye initiativ, hvor borgernes forslag kan komme på byrådets dagsorden. Foto: Janne Mulvad

Forslag til politikernes dagsorden koster 750 stemmer

Hillerød - 14. februar 2018 kl. 11:53 Af Camilla Fræhr Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgerne i Hillerød Kommune fik 1. januar mulighed for at få endnu mere indflydelse på den politiske dagsorden end hidtil. På kommunens hjemmeside, kan man som borger oprette og støtte forslag, som man ønsker, at lokalpolitikerne skal drøfte.

Allerede nu er der kommet fire forslag ind på hjemmesiden.

Tre af dem handler om ændringer på trafikområdet. Der ønskes to timers gratis parkering i Hillerød midtby med 124 stemmer, en ny cykelsti på Tulstrupvej med 44 stemmer og fartdæmpning i Nejede med 5 stemmer.

- Det lyder som nogle meget dyre forslag, men det er fint, at de bruger muligheden og stiller forslaget, siger Rikke Macholm (SF).

Det er et initiativ og forslag, som blev rejst af SF, og som senere blev besluttet af et enigt byråd.

Men der er lang vej endnu før forslagene bliver taget op i byrådet. Det kræver nemlig en opbakning på 750 stemmer, før forslaget bliver sat på dagsordenen.

- Personligt synes jeg, at 750 stemmer er for mange, men det er selvfølgelig bedre, end at muligheden slet ikke er der. Det handler om at starte en proces op, hvor vi kommer tættere på borgerne. Men 500 stemmer, synes jeg, ville være fint, siger Rikke Macholm.

Men borgmester Kirsten Jensen (S) ser anderledes på det:

- Det svarer til et mandat. Det er 750, fordi det er det tal, som man skal samle for at få mandat i byrådet. I vore dage, hvor man også kan samle ind via sociale medier, er det muligt, at der kommer forslag, som kan få mange underskrifter, siger Kirsten Jensen.

- Ideen er, at vi skal holde os fra at bedømme forslagene, før der er stemmer nok - ellers ender det med, at partierne tager det op, før man kan se, at borgerne vil noget. Jeg synes, det er vigtigt, vi ikke bedømmer forslagene, før de kommer videre. Her skal vi sætte andre kræfter i gang, end det vi er vant til, så vi må sidde på vores hænder og lade borgerne komme til, siger borgmester Kirsten Jensen (S).

Men selvom den nye mulighed kan få ideerne til at blomstre, så er der nogle begrænsninger.

- Det må ikke være sager, der lige er blevet behandlet eller personsager. Når forslaget har fået de 750 stemmer, så kigger borgmesteren på det, og så bliver det sat på dagsordenen. Derefter kan det sendes til politiske udvalg. Med hensyn til cykelstien, kunne man forestille sig, at den blev sendt til Arkitektur, Byplan og Trafik udvalget, siger Rikke Macholm.

- Vi synes, der manglede en vej ind i byrådet. Det var for vanskeligt som almindelig borger at få sager behandlet. Man vil altid kunne henvende sig til et byrådsmedlem og bede vedkommende om at bære sagen ind, men det er jo ikke sikkert, man har lyst til det. Vi tænkte, at det her er en måde at komme tættere på borgerne på, og så bliver det spændende at se, om flere vil benytte sig af muligheden, siger Rikke Macholm.