Se billedserie Hele byrådet skal med ind i maskinrummet fra starten, når Kommuneplan 2021, der omhandler Hillerøds udvikling over de næste 12 år, skal behandles politisk. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Forslag: Hele byrådet bør drøfte ny kommuneplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forslag: Hele byrådet bør drøfte ny kommuneplan

Hillerød - 08. februar 2021 kl. 09:03 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Skal der laves flere parkeringspladser ved Hillerøds nye boligområder? Skal der gøres plads til store butikker som Ikea på Erhvervstrekanten ved Bauhaus? Skal der bygges boliger på markerne ved Hammersholt og Brødeskov? Og hvad med byudvikling i Meløse, St. Lyngby, Skævinge og Gørløse, hvor der i dag er uudnyttet plads?

Læs også: Dette mener Hillerød Kommune om byggeri i idyllisk landskab

Alt det skulle Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget onsdag være kommet med bemærkninger til, da politikerne for første gang skulle behandle udkastet til Kommuneplan 2021, der skitserer Hillerød Kommunes udvikling de kommende 12 år.

Men der blev ikke givet nogen bemærkninger. I stedet vedtog medlemmerne enstemmigt at indstille til Økonomiudvalget, at man laver en helt ny struktur for det indledende arbejde med kommuneplanen.

- Hvis vi fem i udvalget skal sidde og stemme om de enkelte delelementer de kommende måneder, så bliver det noget rod, når kommuneplanen i sidste ende skal godkendes i byrådet. Det er en meget stor sag, hvor der er meget politik i delelementerne. Der er en masse partier, der ikke er en del af udvalget, og når det er så stort et projekt og noget, der kommer til at påvirke os alle, er det rimeligt nok, at alle mødes. Så bliver det samlet set en kommuneplan, vi kan stå på mål for, siger udvalgsformand Dan Riise (V).

Temamøde for byrådet I stedet for at kun de fem medlemmer af Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalg, der repræsenterer Venstre, Socialdemokratiet og SF, kommer med deres respektive holdninger og kommentarer til de mange delelementer i Kommuneplan 2021, skal hele byrådet inviteres til et møde, hvor samtlige poltikere får indblik i indholdet af Kommuneplan 2021, der omhandler udviklingen af Hillerød Kommune de næste 12 år. Mødet er tænkt som et temamøde, som man kender det fra budgetforhandlingerne, hvor hele kommuneplanen vil blive præsenteret og forhandlet, og hvor der er mulighed for at stille uddybende spørgsmål til kommunens forvaltning.

- Der er rigtig mange ting, der skal tages stilling til: Mængden af parkeringspladser, om der skal være et aflastningscenter eller ej, og hvor der skal byudvikles, eller om der er noget, der skal ud af planen. Vi bliver nødt til at kigge hinanden i øjnene og snakke om, hvad vi sigter efter, siger Dan Riise (V).

Mulighed for at bygge bro Borgmester Kirsten Jensen (S) er enig.

- Det er store, vigtig og langtrækkende ting, der skal behandles. Vi synes, det er godt, at hele byrådet kan sætte sig sammen og tale om det og allerede der gå i gang med forhandlinger i stedet for, at man mødes på et møde, hvor der skal besluttes noget med det samme, På denne måde kan vi bygge broer og komme tættere på hinanden, få større forståelse for hinandens synspunkter og finde løsninger som flere kan se sig selv i, siger Kirsten Jensen.

Det er første gang, at arbejdet med kommuneplanen bliver grebet an på den måde.

- Vi er begyndt at slå meget ind på det i denne periode, at vi giver hinanden nogle flere muligheder for at sætte os sammen og snakke om store ting uden krav til, at der lige om lidt skal træffes en beslutning og stemmes om det. Det er noget, som vi har gjort meget i denne byrådsperiode, siger Kirsten Jensen.

relaterede artikler

Bymidten er fyldt op: Nu skal der tages stilling til et center i Hillerød V 01. februar 2021 kl. 06:56

105 værelser i fem etager - Sådan bliver det nye hotel 26. januar 2021 kl. 05:58

Idyllen er truet: Naturfredningsforening vil stoppe byggeri 21. januar 2021 kl. 05:52