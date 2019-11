Mandag eftermiddag overrakte FOSS sine to årlige priser til to forskere, der har gjort noget særligt inden for fødevareforskning. Foto: Allan Nørregaard

Forskere vil løse globale sundhedsproblemer

Hillerød - 19. november 2019 kl. 04:16 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kan nanoteknologi og berigede fødevarer være med til at stoppe udbredelsen af livsstilsygdomme og fodre en verdensbefolkning, der bliver større og større? Og kan vi ved at ændre baggrundslyde og omgivelser også ændre, hvordan vores mad smager?

Det lette svar er »ja«. De længere svar står Professer Julian McClements og Adjunkt Qian Janice Wang med. Deres forskning førte dem i går til FOSS' auditorium, hvor de fik overrakt henholdsvis Nils Foss Excellence Prisen og Nils Foss Talent Prisen. Og i år havde komiteen netop fokus på innovativ fødevareforskning, der kan løse nogle af de store udfordringer, som verden står overfor. Her blev der fremhævet det stigende antal mennesker på jorden, klimakrisen og udbredelsen af livsstilssygdomme. Prisen blev desuden uddelt for at ære Nils Foss, der hele livet havde fokus på innovativ fødevareanalyse, fortalte sønnen Peter Foss, der i dag er bestyrelsesformand for FOSS.

- Min far var en stor fan af innovative tanker og produkter, og vi står ikke alene, når det kommer til innovation og udvikling. Det beror på samarbejde. Derfor er disse priser til ære for de samarbejder og en hyldest til videnskaben. Vi er i en tid, hvor der mere end nogensinde er brug for nye tanker inden for fødevarer, sagde Peter Foss ved prisoverrækkelsen.

Designe fødevarer David Julian McClements, der til daglig er professor på University of Massachusetts, var rejst til Danmark for at modtage dette års Nils Foss Excellence Price og 750.000 kroner for sin forskning inden for fødevarearkitektur. Han har forsket på området i mere end 30 år og er i øjeblikket den mest citerede fødevareforsker i verden.

Fødevarearkitektur handler om at designe berigede fødevarer på nanoniveau, hvor fødevarer designes efter den befolkning, de skal brødføde. I Danmark kender vi det blandt andet fra salt, der siden årtusindeskiftet har fået tilsat jod for at mindske jodmanglen i den danske befolkning.

FAKTA FOSS, der laver analyseløsninger til fødevareindustrien, uddeler hvert år de to forskningspriser.

Nils Foss Excellence Prisen er på 750.000 kroner og uddeles til en anerkendt fødevareforsker, der har vist mindst 10 års innovativ forskning, der har ført til forbedringer inden for fødevareforsyning. 75 procent af prisen er øremærket til forskning.

Nils Foss Talent Prisen er på 100.000 kroner og går til en talentfuld og lovende fødevareforsker, der har ydet et væsentligt bidrag til fødevareteknologi. Der er ikke opsat retningslinjer for, hvad prisen må bruges til.

Priskomiteen består af en repræsentant fra FOSS samt en formand og seks medlemmer fra forskningsverdenen og den indernationale fødevareindustri.

Kilde: Foss

Ved prisoverrækkelsen fremhævede professoren en stræben efter at tilgodese klimaet og menneskers sundhed.

- Det er en stor ære at modtage denne pris. Det er en spændende tid inden for fødevareforskningen. Vi er flere og flere mennesker, der skal brødfødes, og flere og flere mennesker lider af livsstilssygdomme, sagde David Julian McClements og fortsatte:

- Min forskning handler om at skabe fødevarer, der er både sunde og bæredygtige. Derfor vil jeg bruge prisen på at arbejde endnu mere med plantebaseret mad og finde svar på flere af de spørgsmål, der omhandler klimaet og vores sundhed.

Om at sanse maden Forskerspire og adjunkt på Institut for Fødevarer ved Aarhus Universit Qian Janice Wang modtog Nils Foss Talent Prisen og 100.000 kroner.

Med en baggrund inden for psykologi og computervidenskab adskiller Qian Janice Wang sig fra den sædvanlige modtager af prisen. Og derfor kom beskeden også bag på prismodtageren.

- Det kom som en stor overraskelse, da jeg fik at vide, at jeg skulle modtage denne her pris. Særligt fordi jeg kun har været på Aarhus Universitet i et år, sagde Qian Janice Wang, der blandt andet er uddannet fra Oxford Universitet.

Qian Janice Wang beskæftiger sig med, hvordan sanserne har indflydelse på hinanden, og hvordan eksempelvis lys og lyd har en indflydelse på smagsoplevelser. Ved prisoverrækkelsen fremhævede priskomiteen blandt andet, hvordan hendes forskning kan bruges til at lede folk mod at spise sundere. Og der er det netop mennesket, der er i centrum, fortalte hun ved prisoverrækkelsen.

- Jeg undersøger ikke selve maden, men derimod den, der spiser den. Jeg tror på, at vi skal se det fulde billede. Det er ikke nok at udvikle fødevarer, der er sundere for os. Folk skal også overtales til at spise maden. Og der er mentalitet og det miljø, der omgiver os, vigtige faktorer. Jeg har blandt andet arbejdet med museumsinstallationer og apps, der gennem lyde kan ændre oplevelsen af det, vi spiser, sagde Qian Janice Wang, der desuden er stor vinentusiast og derfor forventer at bruge prisen på at gennemføre en mastergrad på The Institute of Masters of Wine.