Se billedserie Nu skal du finde et andet sted end Markedspladsen at parkere, hvis du skal shoppe i Hillerød. Pladsen lukkes af 4. februar. Foto: Martin Warming

Forsinket hotelbyggeri går nu i gang: - Vi glæder os

Markedspladsen bliver nu hegnet ind, så byggeriet af et femetagers hotel og en række lejligheder kan gå i gang

Hillerød - 27. januar 2021 kl. 16:25 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Efter flere forsinkelser er det nu sikkert og vist: Hotelbyggeriet på Markedspladsen midt i Hillerød går nu i gang.

I weekenden kom der nye skilte op på pladsen, som advarer om, at parkeringspladsen lukker torsdag den 4. februar. Kommunen henviser i stedet til den offentlige betalingsparkering i området, eller de gratis p-pladser ved Teglgårdssøen og på Roskildevej.

Arkæologer skal grave Det første, der skal ske på Markedspladsen, er at arkæologerne rykker ind, fortæller Michael Sheikh fra Momentum Plus, som opfører byggeriet for PFA Ejendomme:

"I løbet af februar kommer der arkæologiske undersøgelser i samarbejde med Nordsjællands Museum på grunden. Det kommer til at rulle fra februar, og selve gravearbejdet kommer til at tage omkring tre uger. Men det kommer an på, hvad der dukker op. Der er taget prøver i forvejen, og der har været en historisk kortlægning af pladsen, men der kan dukke mindre eller større ting op, så nu må vi vente og se, hvad de finder".

Når de arkæologiske udgravninger er overstået, og en forureningskortlægning er afleveret, går byggeriet af hotel, p-kælder og boliger for alvor i gang.

"Det bliver forhåbentlig i begyndelsen eller midten af april, og så tager selve byggeriet cirka halvandet år," siger Michael Sheikh.

Lokale HHM valgt Totalentreprenøren er også fundet til byggeriet: Det bliver den lokale virksomhed HHM Byg, fortæller han.

Efter pladsen er hegnet af, og arkæologerne har undersøgt pladsen, skal der graves et stort hul på hele pladsen til den kommende p-kælder med omkring 50 pladser.

Derefter skal det fem etager høje hotel bygges. Det bliver Zleep Hotel, der skal drive hotellet. Det bliver cirka 3.000 kvadratmeter stort og får lidt under 100 værelser. Derudover bliver der også bygget 65 seniorvenlige lejligheder med to til fire værelser i byggeriet, der bliver på i alt 10.000 kvadratmeter. Der er også planer om et fitnesscenter og en café for både hotelgæster og forbipasserende.

Består af tre bygninger Det nye byggeri på Markedspladsen kommer til at bestå af tre bygninger. Den ene bygning ud mod Slangerupgade bliver hotel, mens de to andre bygninger, der opføres bag hotelbygningen - altså ned mod Slotsgade og Møllestræde - kommer til at indeholde lejligheder.

PFA Pension meddelte i 2017, at selskabet ville investere mere end 200 millioner kroner i projektet. PFA købte Markedspladsen af Hillerød Kommune for omkring 10 millioner kroner.

Lokalplanen for byggeriet blev vedtaget af Hillerød Byråd i 2019, hvor kun Nye Borgerlige stemte imod.

Glæder sig Planen var, at byggeriet skulle være gået i gang for et års tid siden, men Michael Sheikh har aldrig været i tvivl om, at projektet blev til virkelighed:

"Der er ikke noget nyt i, at byggeprojekter kan trække ud - det er desværre vilkårene, og vi har ikke været skræmt af, at det har taget lidt længere tid, for det har været nødvendigt. Så nu glæder vi os til at komme i gang," siger han.

Færdig næste år Hvis byggeriet starter som forventet til april eller maj, forventer Michael Sheikh, at det kan være afsluttet i slutningen af 2022 eller starten af 2023.

