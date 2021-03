Siden begyndelsen af 2020 har der været ekstra opmærksomhed på lønningerne i Hillerød Forsyning.

Formand om »kæmpebonus«: Derfor fik direktør så meget

Bestyrelsesformand i Hillerød Forsyning, Klaus Markussen, afviser, at tidligere adm. direktør Søren Støvring har fået en bonus sidste år. Der er tale om Støvrings feriepenge, lyder det.

Hillerød - 19. marts 2021 kl. 17:59 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Hillerød Forsynings tidligere administrerende direktør, Søren Støvring fik sidste år 2,1 millioner kroner i løn, skriver netmediet journalista.dk. Journalista.dk har fået aktindsigt i Hillerød Forsynings oplysninger om lønforholdene for Søren Støving i 2019 og 2020, og har offentliggjort dokumenterne på sit website.

Her kan man læse, at Søren Støvring i 2020 fik et engangsvederlag på 186.971 oven i sin faste gage på 1.481.049 kroner. Med et ferietillæg, pension og skatteværdig af fri bil og telefon, ender det på et resultat på 2.101.437 kroner.

Journalista.dk kalder engangsvederlaget en »kæmpe bonus«, og de høje lønudgifter til den tidligere administrerende direktør har da også fået Hillerødborgere til at undre sig på de sociale medier og i kommentarfeltet på journalista.dk.

Men det er ikke en bonus, lyder det fra Klaus Markussen (V), formand for Hillerød Forsyning.

- Der er ikke tale om en bonus. Der er tale om, at Søren Støvring har fået sine indefrosne feriepenge, siger han.

Hillerød Forsyning har for nyligt valgt at lægge oplysninger om topledelsens lønninger frem på sin hjemmeside. Det drejer sig om lønninger til Carsten W. Hansen, som er konstitueret som administrerende dirktør, Peter Underlin, som er forsyningschef for vand- og ressourceområdet, samt Anders Buchardt Møller-Hansen, som er forsyningschef for energi & facility.

- Efter den interesse, der har været for forsyningsdirektørens lønninger synes vi, det er helt oplagt at informere om det på vores hjemmeside, siger Klaus Markussen.

På oversigten kan man se, at Hillerød Forsyning er gået fra at have en topledelse på fem personer, der i alt har fået 418.751 kroner i fast gage pr. måned, til i dag at have en topledelse på tre personer, der i alt modtage faste gager for 280.399 kroner pr. måned.

De tre topchefer har alle oplevet personlige lønstigninger i forbindelse med ændringerne i Hillerød Forsynings ledelse.

- Der er ikke nogen, der er gået ned i løn, eller hvor vi har ændret lønniveauet. Det jeg ser og bemærker er, at vi som bestyrelse står på mål for det lønniveau, vi har, når man sammenligner med de opgaver, som Hillerød Forsyning løfter. Og vi har lagt lønningerne frem, for i højere grad at gøre det transparent, hvad topledelsen får i løn, siger han.

