Jesper Følbæk Nielsen er ikke enig med borgmester Kirsten Jensen (S) i, at Hillerød Kommune er en stærk erhvervskommune. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Formand om erhvervsvenlighed: "Der er plads til forbedringer"

Jesper Følbæk Nielsen, formand for C4, kritiserer borgmesteren for at kalde Hillerød for en erhvervsvenlig kommune

Hillerød - 28. april 2021 kl. 05:26 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Hvis Hillerøds borgmester Kirsten Jensen (S) tror, at Hillerød Kommune er erhvervsvenlig, så kan hun godt tro om igen.

Sådan lyder det i hvert fald fra Jesper Følbæk Nielsen, der er formand for den lokale erhvervsorganisation C4 og ejer af det lokale tømrer- og snedkerfirma Børge Nielsen A/S.

"Det undrer mig, at Kirsten Jensen kalder kommunen en stærk erhvervskommune. Det er vel kun erhvervslivet, der kan udtale sig om, hvorvidt en kommune er en stærk erhvervskommune," siger Jesper Følbæk Nielsen til Hillerød Posten.

Reagerer på artikel Han reagerer på en artikel i Hillerød Posten, der handlede om, at Socialdemokraterne i Hillerød ikke vil stemme ja til den lokalplan, der skal bane vej for J. Jensens genbrugsanlæg ved virksomhedens domicil i Uvelse. I artiklen kalder Kirsten Jensen blandt andet Hillerød for en stærk erhvervskommune. Men det er Jesper Følbæk Nielsen ikke helt enig i.

"Det er simpelthen ikke korrekt, at Hillerød Kommune er en stærk erhvervskommune. Kommunen ligger nummer 32 i Dansk Industris analyse over erhvervsvenlighed i Danmark. Det kan man ikke betragte som stærkt. Der er områder i erhvervspolitikken, hvor der er plads til forbedringer," lyder det fra Jesper Følbæk Nielsen.

"Stærkt erhvervsliv" Men det handler ikke kun om, hvilket nummer man er på en liste, når man skal vurdere en kommunes erhvervsvenlighed, mener Kirsten Jensen.

"Jeg synes, det er tydeligt for os, som bor i Hillerød Kommune, at vi har et stærkt erhvervsliv med mange både små, større og meget store virksomheder. Jeg vil pege på vores styrke samlet set, en styrke, som efter min mening skyldes mange faktorer. Dygtighed og driftighed er naturligvis vægtige grunde til virksomheders succes, men vi ved, at det kræver mere end det. Derfor er et godt samarbejde med kommunen, og god service er også vigtigt for virksomhederne. Vi har i vores kommune bestemt os for at sikre samtalen mellem os i C4, som Følbæk er formand for. Her er de mange uddannelser i området også med, ligesom idræts- og kulturlivet. Vi ser os med andre ord bredt omkring, når vi taler om, hvad der er godt for erhvervslivet, arbejdspladser og så videre. Vi har sammen sat skulderen til for at opnå færdiggørelse af motorvejen, og kommunen har selv finansieret den 'genvej', der er på vej fra motorvejen til de store virksomheder i syd," siger Kirsten Jensen.

Ingen støj om lørdagen Jesper Følbæk Nielsen kritiserer også på en beslutning, der blev truffet af politikerne i natur, miljø og klimaudvalget, der afviste, at byggepladser må støje mere om lørdagen.

"Jeg er enig med Jesper Følbæk i, at der for det meste er plads til forbedringer - også i erhvervspolitikken. Hillerød Byråd skal tage ansvaret for muligheder for erhvervslivet, men mere end det. Vi skal også sikre hensyn til borgerne, som lever og bor her. I Hillerød bliver der bygget ganske meget, det kan enhver se. Mange virksomheder er i gang med byggerier. Når vi som by og borgere skal holde til udviklingstempoet, så er det nødvendigt med ro ind i mellem. Derfor har vores udvalg besluttet, at der ikke må larmes om lørdagen," lyder det fra borgmesteren.

Ifølge Jesper Følbæk Nielsen viser en opgørelse, at Hillerød Kommune lægger 81 procent af de kommunale indkøb uden for kommunen.

"Det er vel heller ikke særligt erhvervsvenligt over for det lokale erhvervsliv. Hillerød Kommune gør i dag ikke nok for de erhvervsvirksomheder, der allerede er i byen. Jeg tror desværre ikke, at erhvervslivet i Hillerød vil kalde Hillerød Kommune en stærk erhvervskommune. Politikerne lytter simpelthen ikke til det lokale erhvervsliv og vores ønsker," siger han.

Hertil svarer Kirsten Jensen: "Jesper Følbæk er inde på noget, som C4 og kommunen taler meget sammen om. Vi taler ofte, om der kan være måder at udbyde opgaver på, så flere kan byde. Det er et svært område på grund af lovgivningen. En kommune må ikke favorisere lokale leverandører. Vores forvaltning gør, hvad den kan og prøver C4's ideer af. Vi kan ikke hegne kommunen og dens opgaver ind, og vi har ingen interesse i, at andre kommuner kan spærre for vores virksomheder, for det ville hindre dem i at køre ud og løse opgaver hos andre. Med hensyn til indkøb, så ligger vi nogenlunde som andre kommuner gør".

Afviser lokalplan Jesper Følbæk Nielsen er, ligesom Erik Helmer Pedersen, der er direktør i C4 Videncenter, og Palle Andersen, der er formand for Hillerød Industri- og Håndværkerforening, målløs over, at der ikke er politisk flertal i byrådet for at stemme ja til den lokalplan, der skal bane vej for J. Jensens udvidelsesplaner.

"Størstedelen af Hillerøds Erhvervsliv står bag J. Jensens kritik af kommunen. Kommunen burde for længe siden have sagt, at de ikke mener, der er plads til den slags virksomheder i byen, så havde virksomheden ikke brugt millioner af kroner på at udvikle deres projekt i Hillerød Kommune. Virksomheden J. Jensen er en af landets største og dygtigste nedrivningsfirmer. De, om nogen, forstår, hvordan det skal gøres miljørigtigt og ordentligt. Hillerød kommune vil gerne være grønne og bæredygtige. Det skal bare helst ikke ske i Hillerød Kommunes egen baghave," siger Jesper Følbæk Nielsen.

Ifølge borgmesteren er det et fåtal af de lokalplaner, som politikerne behandler, der ikke går igennem, men lokalplanen for J. Jensen kan hun altså ikke stemme ja til.

"Vi har alle sammen ønsket at prøve, om det kunne lade sig gøre at give J. Jensen lokalplanen. Byrådet skal vurdere alt det, vi får at vide gennem lokalplanprocessen. Vi skal i byrådet vurdere og afveje flere hensyn. For eksempel sammenhængende planlægning, gode rammer for vækst og udvikling, natur og miljø, værdifulde anlæg og landskaber, forhindre forurening herunder støj og forholde os til ekstra trafiktryk. Vi skal også sikre videst mulig inddragelse af borgerne i planlægningsarbejdet. Den samlede vurdering falder for mig ud til, at vi må afvise lokalplanen. Vi arbejder med mange lokalplaner i Hillerød Kommune, fordi der er så mange ønsker, og det er sjældent, at en lokalplan efter høring og ændringer ikke bliver vedtaget. Det er derfor ikke hverdag, at byrådet afviser en lokalplan," slutter borgmesteren.

Flertal for afvisning J. Jensens ønske om at udvide med et genbrugsanlæg på virksomhedens marker i Uvelse kommer til afstemning i byrådet i aften. Med socialdemokraternes udmelding tegner der sig et flertal for et nej til projektet.

Flertallet består af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten - i alt 14 ud af 27 byrådsmedlemmer.

