BilligBlomst ønsker at bygge havecenter på Sigrunsvej og har nu fundet en grund, hvor de kan etablere 200 ekstra p-pladser. Arkivfoto: Thomas Olsen

Formand om BilligBlomsts hillerødplaner: - Jeg håber, vi finder en løsning

BilligBlomst søger om dispensation til at bygge 4.500 kvadratmeter havecenter på Sigrunsvej

Hillerød - 07. april 2021 kl. 05:00 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Havecenterkæden BilligBlomst er igen på dagsordenen, når politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget mødes 7. april.

BilligBlomst meddelte i januar, at de gerne vil bygge havecenter på grunden bag Bauhaus på Sigrunsvej 6, og nu er sagen klar til politisk behandling. På mødet skal politikerne debattere, om BilligBlomst skal have lov til at bygge en butik på cirka 4.500 kvadratmeter, selvom lokalplanen i dag kun tillader butikker på maksimalt 1.500 kvadratmeter. Til sammenligning er Plantorama, som ikke ligger langt derfra, omkring 10.000 kvadratmeter, altså mere end dobbelt så stor som den kommende BilligBlomst.

Flere p-pladser Desuden skal politikerne vurdere, om Billigblomst må bygge et omkring 1.000 kvadratmeter stort drivhus ved indgangen.

Den nye placering vil give BilligBlomst mulighed for at lave væsentligt flere parkeringspladser end i første plan, nemlig en særskilt p-plads fra den kæmpe p-plads, der er i forvejen, med 200 nye p-pladser, oplyser BilligBlomst.

Håber at finde en løsning Udvalgsformand Dan Riise (V) glæder sig til at snakke med de øvrige udvalgsmedlemmer om BilligBlomsts planer:

"Jeg håber, vi finder en løsning, så det kan lade sig gøre at få en BilligBlomst placeret derude i området. Vi har før været positive over for planerne, og nu er der fundet endnu mere parkering. Så må vi finde ud af det med hensyn til overdækning og drivhus og se på, hvordan det kan lade sig gøre sammen med forvaltningen. I hvert fald er det der i området, at BilligBlomst bør ligge - det er svært at få plads til en butik på 4.500 kvadratmeter tættere på bymidten, og det må kunne lade sig gøre at finde en plads til dem," siger formanden, som også glæder sig over virksomhedens interesse for Hillerød.

Forvaltningen vurderer, at politikerne kan bakke op om projektet, da "etablering af BilligBlomst på Sigrunsvej kan skabe den ønskede synenergi og være med til styrke områdets færdiggørelse," skriver embedsmændene i sagsfremstillingen.

Mange henvendelser BilligBlomsts indehaver Brian Reenberg har tidligere udtalt til Hillerød Posten, at netop Hillerød har vakt stor interesse for virksomheden: "Vi har fået rigtig mange henvendelser fra folk, der gerne vil have en BilligBlomst til Nordsjælland, og derfor undersøgte vi mulighederne for det. Det stod imellem Helsingør og Hillerød, og her valgte vi Hillerød, da mange folk med forstand på forretning rådede os til det, og fordi vi fandt en rigtig god grund," fortalte han i december sidste år.

BilligBlomst har i dag fem plantemarkeder i Jylland og en i Holme-Olstrup ved Næstved.

