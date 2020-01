Formand for Hillerød Forsyning, Klaus Markussen, vil have klarhed over, om Hillerød Forsyning mangler åbenhed. Foto: Allan Nørregaard

Formand har bestilt undersøgelse af Hillerød Forsyning

Der er nu blevet bestilt en undersøgelse af, om Hillerød Forsyning lever op til kravene efter debat om åbenhed og lønninger.

Hillerød - 18. januar 2020 kl. 04:24 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Forsyning havnede i sidste uge i lidt af en shitstorm, da en borger i Hillerød, Rasmus Visby, havde søgt aktindsigt i lønningerne i Hillerød Forsyning og offentliggjort dem på Facebook.

Han kritiserede forsyningen for en manglende åbenhed og stillede i samme forbindelse et borgerforslag til byrådet om at mindske andelen af byrådsmedlemmer i forsyningens bestyrelse, som indtil nu har fået 423 underskrifter.

Offentliggørelsen vakte opsigt hos borgerne i Hillerød og fik bestyrelsesformand for Hillerød Forsyning og byrådsmedlem Klaus Markussen (V) til at bede om at få borgerforslaget på dagsordenen til det næste byrådsmøde.

Nu har formanden bestilt en undersøgelse af Hillerød Forsyning.

- Undersøgelsen skal vise, hvordan Hillerød Forsyning lever op til det kodeks for god selskabsledelse, som Danva, der står for Dansk Vand- og Spildevandsforening, har udformet.

Formålet med undersøgelsen er at få flere fakta ind i debatten, forklarer han.

- Jeg kunne se landskabet, at der var mange »synsninger«, og der vil jeg gerne have en drøftelse i byrådet, der er baseret på fakta. Jeg håber, at undersøgelsen kan give indikationer af, hvor godt vi matcher de anbefalinger, der er, hvor vi får kortlagt anbefalinger for, hvordan vi kan bliver endnu mere transparente, siger han.

Et facebookopslag med ledelsens lønninger

i Hillerød Forsyning fik mange til at kritisere

lønningerne for at være for høje.

Aktindsigter i lønninger i flere forsynings-

selskaber, viser nu, at Hillerød ligger højt.



Fremlægger lønninger En del af åbenheden er netop at fremlægge lønningerne, mener Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.

- Inden for god selskabsledelse er det en helt almindelig del af regelsættet, at man opløser lønningerne individualiseret. Det er grænseoverskridende i starten, men i virkeligheden er det helt naturligt. Hvis man ikke kan stå inde for sin løn, hvorfor skal man så have den? Hvis man ikke kan være bekendt at offentliggøre en lønning, fordi den er høj, så skal man måske tage stilling til, om den er for høj, i stedet for at lade være med at offentliggøre den, siger Per Nikolaj Bukh.

En offentliggørelse af de individuelle lønninger er netop næste skridt, forklarer bestyrelsesformand Klaus Markussen.

- Jeg er da inspireret af de input, der er kommet. En af de ting jeg konkret har med til bestyrelsen, når vi skal skrue den kommende årsrapport sammen er, at man som en del af årsberetningen kan se, hvad de enkelte bestyrelsesmedlemmer får, og hvad den administrerende direktør får. Indtil nu har man kunne se, hvad de samlede personaleomkostninger for Hillerød Forsyning har været det pågældende år, siger han og fortsætter:

- Jeg ønsker et selskab, der er transparent. Det tror jeg, er i selskabets interesse. Det er jeg også overbevist om, at vores forbrugere ønsker. Der er taget en del skridt, og nu tager vi de næste, siger Klaus Markussen.

