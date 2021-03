U-Nord kan holde udendørs undervisning for elever på både ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser én dag om ugen fra på mandag. Men afgangseleverne må ikke komme rigtigt i skole hver anden uge, sådan som de må i andre dele af landet. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Formand for U-Nord: Jeg har ikke lyst til at være politisk i så alvorlig en situation Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand for U-Nord: Jeg har ikke lyst til at være politisk i så alvorlig en situation

Afgangseleverne på U-Nords ungdoms- og voksenuddannelser må ikke komme i skole hver anden uge, som de må i andre dele af landet. Men formanden vil ikke spinne politik på en alvorlig situation.

Hillerød - 10. marts 2021 kl. 18:38 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

U-Nord, der har en stor afdeling i Hillerød, er én af de skoler med rigtig mange elever i Nordsjælland på både ungdomsuddannelser og voksenuddannelser.

Men imens afgangseleverne i andre dele af landet må komme i skole hver anden uge fra 15. marts, så må afgangseleverne blive hjemme i Region Hovedstaden og dermed i Nordsjælland.

- Ja, det er jeg da ked af, siger formand for U-Nords bestyrelse Jens-Olav Pedersen. Men tilføjer straks:

- Det tror jeg også, regeringen er.

Formanden for U-Nord respekterer den beslutning, der er truffet.

- Der er mange andre områder, hvor jeg gerne vil være politisk, men i forhold til den alvorlige situation, vi er i, så har jeg ikke lyst til at spille på det, siger Jens-Olav Pedersen.

- Vil ikke kloge mig Han vil ikke angribe beslutningen om, at åbne op for klasseundervisning af afgangselever i andre landsdele, men ikke i Region Hovedstaden.

- Når man aftaler de her ting i Folketinget, så er det ud fra nogle betragtninger om, hvordan smittespredningen vil blive. Og det er ikke noget, jeg vil kloge mig på. Hvis myndighederne sammen med politikerne siger, det er sådan, det skal være, så er det sådan, det skal være, siger Jens-Olav Pedersen.

- Det er selvfølgelig brandærgerligt for vores elever, at de ikke kan komme i gang, siger han.

U-Nord har afdelinger i Frederikssund, Helsingør, Hillerød og Lyngby med erhvervsuddannelser og gymnasiale udannelser.

I Hillerød er følgende skoler en del af U-Nord: Hillerød Handelsgymnasium, Hillerød Handelsskole, Hillerød Tekniske Gymnasium, Hillerød Tekniske Skole, U-Nord kursuscenter og U-Nord praktikcenter for tekniske uddannelser.

Med aftalen tirsdag kan ingen af dem få lov at komme rigtigt i skole. Men de får dog lov til at møde på skolen én dag om ugen til udendørs undervisning. Det gælder for både eleverne på ungdomsuddannelserne og på erhvervsuddannelserne.

Skolen er netop nu i gang med at planlægge, hvordan det skal foregå rent praktisk, og en del af planen er at gøre noget godt for eleverne på mandag den 15. marts. Men præcis hvordan er ikke klart endnu, oplyser skolen.

Bestyrelsesformand Jens-Olav Pedersen har tillid til, at lærerne får det bedste ud af den nye mulighed for at lave udendørs undervisning en dag om ugen.

- Jeg ved, at ledelsen på skolen gør alt, hvad de kan for at udnytte de muligheder, der er for at eleverne kan få mest muligt ud af det. Jeg er stolt af vores undervisere, fordi de gør alt, hvad de kan for at få det her til at fungere, selvom det er svært, siger Jens-Olav Pedersen.