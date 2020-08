En række ændringer skal give omverdenen det rette indtryk af Hillerød Forsyning, siger bestyrelsesformand Klaus Markussen (V).Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Formand efter kritik: Det har fyldt for meget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand efter kritik: Det har fyldt for meget

Hillerød - 15. august 2020 kl. 07:16 Af Anna Törnqvist Jensen og Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bestyrelsen i Hillerød Forsyning sætter nu gang i en række ændringer i forsyningsselskabets organisation. Affaldsdirektør Peter Maltha Larsen er blevet opsagt, og samtidig sløjfer bestyrelsen forsyningsledelsens mulighed for at få firmabiler som en del af lønpakken. Direktionen slankes, så kun den administrerende direktør, Søren Støvring, har titel af direktør, og endelig vil bestyrelsen styrke kommunikationen fra forsyningen og lover maksimal indsigt i forsyningens forhold.

Læs også: Forsyning opsiger direktør og sløjfer firmabiler

Dermed dæmmer bestyrelsen op for en række af de kritikpunkter, som i løbet af 2020 er blevet rejst mod forsyningsselskabet, hvor både høje direktørlønninger og store firmabiler har skabt debat. Ifølge bestyrelsesformand Klaus Markussen (V) var en del af tingene måske alligevel blevet sat i værk, men de dårlige sager for forsyningsselskabet spiller også ind på bestyrelsens beslutning.

- De her ændringer er jo dybest set udtryk for, at bestyrelsen gerne vil gøre det tydeligere, at Hillerød Forsyning er et kommunalt ejet selskab. Derudover er det klart, at alle de input, vi har fået, har vi selvfølgelig lyttet til, og jeg er ikke det eneste medlem af bestyrelsen, som både er interesseret i, at vores forsyningsselskab leverer varen, og at omverdenen har det rette indtryk af Hillerød Forsyning, siger Klaus Markussen, som afviser, at nogle er blevet ofret i den proces.

- Jeg synes ikke, man skal se det som at ofre nogle, men der er udbredt enighed i bestyrelsen om, at det vil være naturligt at slanke den øverste ledelse og i øvrigt sørge for, at det bliver tydeligere, at vi er et kommunalt ejet selskab, siger han og ønsker ikke at kommentere yderligere på, hvorfor netop affaldsdirektør Peter Maltha Larsen er blevet opsagt.

Klaus Markussen har tidligere selv forsvaret blandt andet lønningerne i Hillerød Forsyning.

- Honoreringen af direktøren ligger på et niveau, der matcher sammensætningen af de opgaver, der varetages af forsyningsselskabet. Den nuværende bestyrelse har ikke fundet anledning til at ændre i direktørens vilkår, sagde han til Frederiksborg Amts Avis i januar i år, men han har siden reflekteret over tingene, siger han nu til avisen.

- For mig er det vigtigt, at vores selskab kan have fokus på de opgaver, forsyningen løser for vores borgere og Hillerød Kommune. Hvis det er sådan, at der er ting, som står i vejen for det, og den opfattelse, der er af os, slider på vores omdømme, så synes jeg, en enhver ansvarlig ledelse må tage bestik af situationen og lave en plan for, hvordan vi kommer videre. Og det er det, vi gør nu f.eks. i forhold til firmabilordningen, lyder det fra Klaus Markussen.

Ændringerne i Hillerød Forsyning skal dog ikke ses som et forsøg på at få kritikerne til at forstumme, siger han.

- Det her er ikke noget hold-kæft bolsje. Jeg er ikke et naivt menneske, og jeg tror ikke på, at dem, der virkelig er optaget af at kritisere Hillerød Forsyning, holder op med det. Det skal de heller ikke. Men det vigtige er, at det store tavse flertal, som måske også har undret sig over nogle ting i Hillerød Forsyning, ved, at der er fuldt fokus på, at vi kan være stolte af de faglige resultater, vi leverer i Hillerød Forsyning, siger bestyrelsesformanden, som dog medgiver, at ændringerne er et forsøg på at skabe ro omkring Hillerød Forsyning.

- Det har fyldt for meget, og det skal vi som bestyrelse og ledelse selvfølgelig agere på. Vi har ikke truffet beslutninger i affekt, vi har tænkt os godt om, og nu tager vi ansvar for den ledelsesmæssige retning for organisationen, siger Klaus Markussen og fremhæver, at forsyningsselskabet står over for store opgaver de kommende år.

- Vi står over vanvittigt spændende projekter, og nu gør vi det her for at sikre, at fokus for Hillerød Forsyning er på de opgaver, som er mega vigtige at få løst.

Bestyrelsesformanden afviser desuden, at han på noget tidspunkt har overvejet at trække sig.

- Jeg er ikke typen, der løber af pladsen, og hvis der er nogle, der er kritiske, så plejer jeg altid at argumentere sagligt, siger han.

I samme byrådssal som Klaus Markussen sidder også den konservative Nikolaj Frederiksen. Så sent som på sidste byrådsmøde harcelerede han over Hillerød Forsyning, som han jævnligt har gjort det.

Han finder fornuft i dagens udmeldinger, men mener ikke, at det bør være gjort med det, når det gælder ændringer i forsyningsselskabet.

Han vil fortsat være skeptisk over for Hillerød Forsyning og dens bestyrelse.

- Det er altid godt at lytte efter, hvad der er af kritik, især når den er saglig. Der er nogle helt faktuelle ting, som man har set bort fra og ignoreret. Nu har man fundet en syndebuk, og det er måske synd for manden, der vel har gjort det efter bedste evne. I virkeligheden er det nok ledelsen eller direktionen, der er problemet, siger han.

Frederiksborg Amts Avis har forsøgt at få to af de centrale personer i Hillerød Forsyning i tale. Den nu fyrede affaldsdirektør Peter Maltha Larsen har »ingen kommentarer«, og administrerende direktør Søren Støvring ønsker heller ikke at udtale sig. I en sms henviser han til Klaus Markussen.

relaterede artikler

Direktører i kommunalt selskab får kritik for at køre i dyre luksusbiler 22. juni 2020 kl. 17:34

Underkendt prestigeprojekt har fået bøde for udledning af spildevand 12. juni 2020 kl. 05:35

Her er Rasmus Visbys historier om Hillerød Forsyning 30. januar 2020 kl. 20:21