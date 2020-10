I et samarbejde mellem Hillerød Bibliotek og Ældre Sagen i Hillerød kan man nu få sig en bogven. Pressefoto

Forhindret i at besøge biblioteket?: Nu kan bøgerne komme til dig

Hillerød - 03. oktober 2020 kl. 05:43 Af jesl Kontakt redaktionen

Er man forhindret i selv at komme ned på biblioteket for at hente sine bøger, så er der nu hjælp at hente.

Bogvenner er et samarbejde mellem Ældre Sagen i Hillerød og Hillerød Bibliotek, der betyder, at borgere i Hillerød kan få en frivillig bogven, der går på biblioteket for dem.

Det sker blandt andet med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen.

Bliver også afleveret igen "Du og din bogven aftaler, hvad du gerne vil låne, og så går den frivillige på biblioteket og finder det til dig. Det er også den frivillige, der afleverer det igen. Du får et lånerkort til biblioteket med lånernummer og en kode. Du skal ikke betale gebyr, hvis bogen bliver afleveret for sent," forklarer litteraturformidler Ulla Stangerup i en pressemeddelelse fra Hillerød Bibliotekerne.

Projektet, der blev sat i søen for en måned siden, har allerede et stærkt hold af frivillige, der alle brænder for bøger og for at hjælpe andre.

"Jeg er blevet inspireret til at melde mig fra en i min læsekreds. Jeg elsker at læse bøger. Det er bøgerne, der er omdrejningspunktet for mig. Jeg synes, det er godt, der er et emne for kontakten. En god indgangsvinkel frem for bare at tale om vind og vejr. Det kunne jo også være, at det kunne give mig inspiration til nogle læseoplevelser. Det kunne være en udveksling af bøger," siger Helle Mundus.

"Et spændende initiativ" Bente Henriksen har meldt sig som bogven for at hjælpe andre, men også fordi hun håber at få nye bekendtskaber.

"Jeg meldte mig, fordi jeg synes, det er et spændende initiativ, som jeg måske selv ville gøre brug af, når jeg bliver lidt ældre. Lige nu kan jeg selv bidrage, så det giver god mening, synes jeg," fortæller Bente Henriksen i pressemeddelelsen.

Vil man høre mere, eller kan tænke sig at få en bogven, kan man ringe til Pia Danielsen på tlf. 7232 5855 eller Ulla Stangerup på 7232 5819.

Her aftaler man møde, hvor en eller to af kontaktpersonerne kommer ud til en samtale om interesserer og behov.