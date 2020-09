Carsten Müller Nielsen fra Hillerød har skrevet et opslagsværk med et tvist. Det er det andet af fire i en serie. Foto: Allan Nørregaard

Forfatter udgiver humoristisk opslagsværk

Et fiktivt opslagsværk. Umiddelbart forekommer det som en modsætning, men med Lapidarium har forfatteren Carsten Müller Nielsen fra Hillerød skrevet en naturhistorisk håndbog med beskrivelser af sten, bjerge og landskaber, som både er fyldt med faktuelle informationer og fantasifulde fortællinger. Her findes nedslag om alt fra Ametyst til Xenon, Brasilia og Nice, Eden og Øhav. Ved første øjekast er der tale om sandfærdige og tørre beskrivelser, inden et legesygt genretvist indimellem åbenbarer sig. I flere tilfælde er man i tvivl om grænsen mellem fup og fakta, som ved beskrivelsen af ametysten, der har sit navn fra ordet ædruelig, og siden oldtiden har været brugt som smykkegaver til alkoholikere.