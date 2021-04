Hillerød Bueskyttelaug holder til i kælderen under skovfløjen på Byskolen, men bygningen skal rives ned, og derfor har de lokale bueskytter et ønske om at få en ny skydehal. Arkivfoto: Jan F. Stephan

Foreningernes ønskeliste: Skydehal, en multibane og overdækning af tribune

Ønskerne fra Hillerøds foreninger til de kommende budgetforhandlinger er mange

Hillerød - 09. april 2021 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Overdækning af tilskuertribunen på bane 2 på Hillerød Stadion og en skydehal til bueskytterne. Det er blot et par af de nye faciliteter, som Hillerøds foreninger har stående på deres ønskelister.

Hillerøds Samvirkende Idrætsforeninger (HSI), der er en sammenslutning af idrætsforeninger i Hillerød Kommune, har netop afleveret medlemsforeningernes anlægsønsker for de kommende år til politikerne i Idræt- og Sundhedsudvalget.

Udvalget har en aftale med HSI om, at den hvert år afleverer en liste med anlægsønsker fra foreningerne uden at prioritere dem. I første omgang kommer der ikke til at ske så meget med listen, men anlægs- ønskerne vil indgå i udvalgets arbejde med budgettet for 2022-2025 - i det omfang kommunens økonomi tillader det, står der i sagsfremstillingen til udvalgets møde i går, tirsdag den 6. april, klokken 16 (efter redaktionens deadline).

Mange af ønskerne er ikke nye og har tidligere været med på ønskelisten.

Forbedre oplevelsen Hillerød Fodbold har flere anlægsønsker med på listen. Fodboldklubben kunne blandt andet godt tænke sig af få en multibane med gummiunderlag på 15 x 25 meter, der blandt andet kan bruges til flere forskellige slags boldspil, crossfit og løb. Hillerød Fodbold skriver i sit anlægsønske, at banen skal være tilgængelig for alle, og at man ikke skal kunne reservere den. Multibanen koster lidt over 800.000 kroner, og fodboldklubben forventer, at den holder i mindst ti år.

Derudover har Hillerød Fodbold et ønske om at få overdækket den faste tribune ved bane 2. Overdækningen, der koster cirka 227.000 kroner, skal være med til at forbedre tilskueroplevelsen og forstærker stadionfornemmelsen omkring bane 2, skriver klubbens formand Henrik Emil Hansen i materialet til politikerne.

Også en trænings- og forhindringsbane for de mindste står på Hillerød Fodbolds ønskeliste. Banen skal bestå af forskellige redskaber, blandt andet balancebomme, trædestubbe, en krybetunnel og en balanceline. Banen, der koster lidt over 200.000 kroner at anlægge, skal som udgangspunkt være til de mindste, men den skal også kunne bruges af de lidt større børn.

Hillerød Fodbold mener, at en overdækket tribune ved bane 2 på Hillerød Stadion vil være med til at forbedre publikumsoplevelsen. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Endelig har Hillerød Fodbold et stort ønske om en totalrenovering af atletikbanen. Banen er fra 1997, og den trænger til en renovering, blandt andet en højtryksrensning og ny streger, lyder det fra klubben. En totalrenovering af atletikbanen koster cirka 700.000 kroner.

Hillerød Fodbold har i mange år arbejdet på en modernisering og udvidelse af Hillerød Stadion, men klubbens formand tror ikke på, at de planer bliver ført ud i livet foreløbig.

"Idet vi forstår, at den tidligere udarbejdede helhedsplan for Hillerød Stadion formentlig ikke realiseres og i hvert fald afventer udvikling af Favr- holm Stadionkvarter, har vi valgt at fremsætte ønske om en række mindre anlægsønsker, som på en billig måde vil kunne tiltrække flere brugere til Hillerød Stadion. Disse tiltag kan ikke erstatte det oprindelige projekt udarbejdet af Rambøll november 2018 og kan slet ikke imødekomme de krav, der er til et moderne fodboldstadion/multiarena eller en divisionsklub med ambitioner. Det er dog anlægsønsker, som vil gavne mange, og som vi vurderer "giver meget for pengene" og er lette at implementere," skriver Henrik Emil Hansen i materialet.

Boldene fryser til is En anden af byens fodboldklubber, FIF på Milnersvej, har også et par ønsker med på listen. Klubben kunne godt tænke sig af få istandsat klubhus, toiletter og omklædningsrum. Istandsættelserne beløber sig samlet til cirka 185.000 kroner.

"Siden opførelse af klubhuset i 1983 er der ikke foretaget en egentlig renovering/vedligeholdelse af klubhuset," skriver klubben til kommunen.

"Dette betyder, at klubhusets faciliteter i dag fremstår i meget nedslidt stand. Særlig omklædningsrummene med tilhørende toilet- og baderum fremstår i nedslidt stand," står der videre.

Derudover mangler FIF frostfri depotplads til opbevaring af blandt andet bolde.

"Manglen af frostfri depotplads betyder, at klubben hvert år er nødsaget til at kassere et stort antal bolde til vores ungdomsafdeling grundet frostskader. Det anslås, at vi årligt kasserer bolde for ca. 10.000 kr. af denne årsag," skriver klubben som begrundelse.

Skydehal til bueskytter Den største post på foreningernes ønskeliste er en ny skydehal til Hillerød Bueskyttelaug. Den koster knap ni millioner kroner at opføre.

"Bueskydningen i Hillerød har igennem de senere år været inde i en meget positiv udvikling med medlemsfremgang, DM-sejre/DM-afholdelse og mange nye tilbud til børn og voksne. Men de nuværende rammer begrænser udviklingen, så vi snart er nødt til at sige stop for yderligere medlemmer," skriver klubben, der i dag holder til i kælderen under Frederiksborg Byskole.

Frederiksborg Byskole skal dog igennem en større renovering, og i den forbindelse skal den såkaldte 'skovfløj' på skolen rives ned, og da bueskytterne holder til i kælderen under skovfløjen, risikerer den altså at stå uden tag over hovedet på et tidspunkt.

Hillerød Bueskyttelaug har i dag 120 medlemmer, men forventer, at medlemstallet vil vokse med cirka 10 procent om året, hvis klubben får en skydehal.

Hillerød Bueskyttelaug har ikke lagt sig fast på, hvor skydehallen, der skal være omkring 750 kvadratmeter stor, skal bygges, hvis der bliver fundet penge til den. Det kunne dog være en mulighed at bygge den på området bag Hillerød Svømmehal, siger Svend Christensen, der er formand for bueskytterne, til Hillerød Posten.

Trægulv skal skiftes Hillerød Badmintonklub på Milnersvej har snart brug for et nyt trægulv i hallen. Hallen har nemlig været oversvømmet på et tidspunkt, og udskiftningen af det 1000 kvadratmeter store trægulv koster cirka 800.000 kroner.

"Der er i stigende grad udfordringer med huller i gulvet ved samlingerne af træstavene, som udgør selve gulvfladen, er i stigende grad mere eller mindre ved at være nedbrudt. For cirka tre år siden blev gulvet besigtiget af en fagmand, og dengang var vurderingen, at der måtte påregnes en restlevetid på 6-8 år, dvs. frem til 2023-2025," skriver klubben i sit materiale til kommunen.

Derudover har badmintonklubben blandt andet ønsker om at få renoveret et par baderum og nogle af bænkene i omklædningsrummene.

Klatreanlæg på skole En anden stor post på listen over anlægsønsker er et udendørs klatreanlæg til Gadevang Klatring (GaK). Anlægget, der skal opføres på Hillerødsholmskolen, hvor klubben allerede har en indendørs klatresal, koster 1,8 millioner kroner, men klubben vil dog selv spytte næsten 1,2 millioner kroner i kassen.

Den lokale klatreklub har oplevet stor medlemsfremgang, siden klatresalen på Hillerødsholmskolen blev taget i brug i 2019. Dengang havde klubben 50 medlemmer, men i dag er medlemstallet steget til 162, og klubben har et mål om at få 500 medlemmer.

"GaK har, trods lange covid-19 nedlukninger, oplevet en stigning i antallet af medlemmer fra åbningen af sal 2 i april 2019 til marts 2021 på over 300 procent. Hillerødsholmskolen har oplevet en kæmpe begejstring blandt personale og skolens knap 700 elever, og eleverne kan nu gå til eksamen i klatring til idræt," skriver klatreklubben.

Blandt de mere beskedne ønsker på listen er et varmeanlæg og et nyt højttaleranlæg til Skovbogård Rideklub til henholdsvis 8.000 og 5.000 kroner.

