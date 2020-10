Foreningen 'Lastbiler for børn' overrakte forleden legetøj til børneafdelingen på hospitalet i Hillerød. Privatfoto

Forening gav legetøj til syge børn

'Lastbiler for Børn' afleverede poser med legetøj til børneafdelingen på hospitalet

Foreningen 'Lastbiler for Børn' plejer at parkere deres store lastbiler ved landets hospitaler til underholdning for de indlagte børn. Men på grund af coronaen kan det ikke lade sig gøre i år.