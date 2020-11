Lisel Vad Olsson fortæller 26. november om sin lange 'rejse' til et vegansk liv.

Foredrag: Vejen til et vegansk liv

Torsdagscafeen på Hillerød Bibliotek får 26. november kl. 16-17 besøg af Lisel Vad Olsson, som fortæller om den lange 'rejse', som hun har haft, og om at leve vegansk.

Lisel Vad Olsson har haft egen virksomhed i syv år og læst både teologi og antropologi på Københavns Universitet, men stoppede for at arbejde fuld tid for dyrene, natur og mennesker.