Foredrag: På hippieruten igen efter 40 år

For 40 år siden var det helt almindeligt, at unge holdt et års pause efter gymnasiet og rejste til Østen for at opleve Indiens mystik. Det gjorde Thomas Ubbesen også, og i 2017 gentog han rejsen som grundlag for sin bog 'Gensyn med Hippieruten' med den modne mands erfaringer.