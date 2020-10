Foredrag: Bliv klogere på biernes liv

Miljøgruppe inviterer til foredrag i Center for Mindful Living

Miljøgruppen i Center for Mindful Living, Slotsgade 32, har inviteret Ole Sam Nielsen til at komme og fortælle om biernes liv. Det gør han fredag 23. oktober kl. 16-18.

Miljøgruppen serverer kaffe, te og kage fra kl. 15.30. Arrangementet er åbent for alle. Gratis for medlemmer og 25 kr. for alle andre.