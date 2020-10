Charlotte Demant Klinker (til venstre) og Sara Juel Andersen (til højre) står blandt andet bag den nye forening, der skal samle penge ind til udendørsmiljøet på Frederiksborg Byskole. Privatfoto

Forældre vil samle millioner ind til Danmarks fedeste legeplads på skole

Hillerød - 07. oktober 2020 kl. 07:10 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

En flok forældre, der har børn på Frederiksborg Byskole, går nu i gang med at samle penge ind, så skolens legepladser kan få et tiltrængt løft.

Behovet er presserende, fortæller Sara Juel Andersen, der er skolebestyrelsesmedlem og en af initiativtagerne til legepladsudvalget og den nye forening:

"Gennem de sidste par år har vi set de få attraktive miljøer i skolegården forfalde for derefter at blive fjernet uden at blive erstattet af nye, blandt andet fordi skolen skal være byggeplads i en periode på næsten otte år," siger hun.

Forældrene, der har dannet en forening, vil skabe et tidssvarende og ekstraordinært udendørsmiljø for skolens børn og brugere, og gennem foreningen kan skolens medarbejdere, forældre, elever og lokalmiljøet hjælpe med at indsamle penge til legeplads- projekter.

Håbet er, at initiativet kan være med til at fremme trivslen og det gode udeskoleliv på Byskolen, der er en af Hillerøds største skoler, de næste mange år frem i tiden.

Frederiksborg Byskole skal i løbet af de næste otte år gennem en gennemgribende og meget tiltrængt renovering af skolens gamle bygninger. Det betyder også, at udsigten til etablering af nye legemiljøer ligger næsten lige så mange år ude i fremtiden.

Frederiksborg Byskoles bygninger renoveres over de næste otte år, men skolens legepladser er forfaldet til et kritisk og nærmest ikke eksisterende niveau, mener forældrene. Privatfoto

Ny forening Skolebestyrelsen nedsatte derfor for et år siden et legepladsudvalg, som har arbejdet på at skabe nogle akutte løsninger på skolen, blandt andet i form af opstregninger i skolegården. Skolens legepladser og øvrige udendørsmiljø er dog nu i så dårlig stand, at legepladsudvalget tager nye midler i brug for at sætte skub i en meget nødvendig indsats: Nemlig oprettelsen af den nye forening, der forhåbentlig skal rejse flere millioner kroner til at realisere skolebestyrelsens ambitioner for udendørsmiljøet.

Den nye forening, der har til formål at fremme udendørsmiljøet på skolen, er baseret på frivillige kræfter, som skal arbejde for at rejse penge til at supplere kommunens legepladsbudgetter - og realisere skolens ønsker og drømme.

"Vi er nu et sted, hvor man som forælder får ondt i maven, når man kigger ind i skolegården og ser børn, der vandrer rundt uden noget at tage sig til, leger på ujævne og stenede underlag, nedlagte legepladsområder og klatrer på cykler og cykelstativer i mangel på bedre legemiljøer. Vi kan simpelthen ikke være det bekendt over for børnene længere. De børn, der går på skolen nu, kan og skal ikke vente længere på nye udearealer," siger Sara Juel Andersen.

Store drømme Udfordringerne er store, men mulighederne mange og drømmene store, mener Sara Juel Andersen, der ligesom legepladsudvalgets anden halvdel, Charlotte Demant Klinker, er mor til to børn på skolen.

De drømmer blandt andet om et gigantisk klatremiljø, en miniature af Frederiksborg Slot og opholdssteder for de store børn.

"Vores håb er, at vi med en forening, der indsamler penge, og en helhedsplan for området løbende kan renovere de områder, som ikke berøres af byggerierne på skole, så børnene ikke skal vente otte år på tidssvarende udendørsarealer. Vi har en fantastisk skole med en fantastisk beliggenhed, og vi er sikre på, at der er kræfter derude, der kan hjælpe os med at realisere en fantastisk legeplads," siger Sara Juel Andersen.

I mangel på klatremiljøer klatrer børn på cykelstativer og cykler. Privatfoto

Fået 'go' fra kommunen Udover at skulle skaffe pengene til legepladsen er selve renoveringen af skolens bygninger en udfordring for at kunne realisere planerne om et bedre udemiljø.

"Det er en kæmpestor udfordring, at skolen skal renoveres løbende, men vi har et glimrende samarbejde med Hillerød Kommune, der har givet os 'go' til at få lavet en helhedsplan for udendørsmiljøet, så vi parallelt med byggeri og renovering kan bygge ny legeplads. Kommunens og helhedsplanens budgetter rækker ikke til at finansiere vores ønsker og drømme, som over tid vil løbe op i flere millioner kroner, så den nye forening skal med hjælp fra engagerede forældre, elever, lærere og pædagoger rejse så mange penge, at vi kan få Danmarks fedeste legeplads," drømmer Sara Juel Andersen.

Tæt samarbejde Skolebestyrelsens vision er at skabe et unikt og bæredygtigt udendørsmiljø, der med fokus på trivsel og læring kan fungere både som kombineret legeplads og læringsmiljø - og samtidig være til glæde for de mange fritidsbrugere på skolen, fortæller Sara Juel Andersen.

I Hillerød Kommune sætter man ifølge Sara Juel Andersen stor pris på initiativerne fra Byskolens side og anerkender, at skolens udearealer er i meget dårlig stand. Hillerød Kommune har derfor også ekstraordinært prioriteret midler til at erstatte en stenet grusbane med en kunstgræsbane, og et område, der står tomt hen, efter at et klatretårn er fjernet på grund af forfald, reetableres med et mindre legepladsmiljø og hybridgræsunderlag.

"Vi skal tilgodese alle aldersgrupper, og vi tillader os at drømme stort for vores børns skyld," siger Sara Juel Andersen.

Men burde det ikke være en kommunal opgave at sørge for gode og sikre legepladser til skolebørnene?

"Jo, jeg synes grundlæggende, at det er en kommunal opgave at sørge for, at alle vores skoler fremstår ordentlige - inklusiv skolernes legearealer. Vi har også i budgetterne afsat midler, men det rækker desværre ikke til at imødekomme alle behov og ønsker, og vi er derfor presset til at prioritere de allervigtigste renoveringer. Og her spiller sikkerheden for børnene selvfølgelig en stor rolle," siger Peter Frederiksen (V), der er formand for Børn, Familie og Ungeudvalget i Hillerød Kommune.

Han tager hatten af for det initiativ, som forældrene på Byskolen nu har taget.

"Jeg synes, det er et rigtig godt og spændende initiativ, som forældrene har sat i gang. Jeg er spændt på at høre mere, og jeg vil gerne være med til at sikre, at forældre, skole og forvaltningen fortsætter den gode dialog, så visionerne om et godt legeplads- og læringsmiljø kan blive til virkelighed," siger han til Hillerød Posten.

Alle kan være med Der er stiftende generalforsamling i 'Foreningen til fremme af udendørsmiljøet på Frederiksborg Byskole' i aften, onsdag 7. oktober klokken 19.30 i aulaen på skolen. Tilmelding skal ske til ffu.FrederiksborgByskole@gmail.com. Alle er velkomne.

Du kan følge foreningen og læse mere om dens aktiviteter på Facebook på 'FFUFB Frederiksborg Byskole'.

