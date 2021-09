Se billedserie Forældre i Ullerød havde på forhånd samlet underskrifter ind mod sammenlægningen af Sophienborg og Alsønderup skoledistrikter - og det blev altså heller ikke den løsning, politikerne valgte. Foto: Mette Dolmer Thygesen

Send til din ven. X Artiklen: Forældre og skolebestyrelse er tilfredse med skoleløsning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forældre og skolebestyrelse er tilfredse med skoleløsning

Sophienborgskolen bliver udvidet med 50 procent og bliver ikke lagt sammen med Alsønderup Skole, som flere forældre frygtede

Hillerød - 22. september 2021 kl. 17:30 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Politikerne skulle til budgetforhandlingerne finde ud af, hvordan skoler og skoledistrikter kunne ændres for at skabe plads til de cirka 25 ekstra klasser, der bliver brug for, hvis elevtalsprognosen holder stik.

Læs også: Sophienborgskolen får tre spor

Der var fem scenarier i spil, hvoraf to bød på en sammenlægning af Sophienborgskolen og Alsønderup Skole. Det medførte stor utilfredshed blandt borgerne i Ullerød Nord. En lang række borgere indsendte derfor høringssvar, hvor de gav deres holdning til kende. Høringssvarene er blevet læst, og politikerne har lyttet, og da budgettet for 2022-2025 blev fremlagt, var det således med en anden model for skolerne. Alsønderup Skole og Sophienborgskolen bliver ikke lagt sammen, og det vækker glæde hos 33-årige Jakob Simonsen fra Ullerød Nord, der var blandt de borgere, der indsendte høringssvar:

"Det er jeg glad for. Jeg synes, det er rigtig godt, at de har valgt at udvide Sophienborgskolen til tre spor, og det er dejligt, at der er blevet lyttet til os i Ullerød Nord og Sophienborgområdet. Her har været stor utilfredshed, men den er væk nu. Det er en lettelse," siger han.

Tilfreds skolebestyrelse På Sophienborgskolen er skolebestyrelsesformand Christian Pedersen-Bjergaard også tilfreds med løsningen.

"Vi ser frem til at skulle udvide. Vi har en god skole, og vi er stolte af det, vi har bygget op. Nu bliver vi den gode, relevante skole for endnu flere, og vi tror på, vi kan bevare alt det gode, vi har, selvom vi bliver større. Vi er glade for, at vi kan fokusere på den store opgave, det er at bygge og udvide, og at vi ikke skal til at administrere to matrikler," siger han.

Dropper pavilloner Mens udbygningen af Sophienborgskolen står på, skal nogle af eleverne midlertidigt gå i skole i Alsønderup. Der havde været planer om pavilloner på Sophienborgskolen, men de planer blev droppet. Det kan Christian Pedersen-Bjergaard godt se det smarte i:

"Af hensyn til skolen, ville vi godt have haft pavilloner, så vi kunne blive på en matrikel, men det ville være mange penge at trække ud af kommunens samlede skolevæsen. Vi synes, det er en klog beslutning ikke at bruge dumme penge, for vi skal have gode skoler på tværs af distrikterne. Nu skal vi finde ud af, hvordan vi håndterer den midlertidige løsning".

Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

relaterede artikler

Forældre frygter sammenlægning af skoledistrikter 04. september 2021 kl. 07:11

Skoledistrikter kan blive ændret for at skabe plads til børn i Hillerød V 25. august 2021 kl. 09:25

Alsønderup Skole kan blive fyldt op igen 15. juli 2021 kl. 04:59