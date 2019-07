Foto: Allan Nørregaard

Forældre kan få større regning

Hillerød - 10. juli 2019 kl. 09:24 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Velkendte, men også tidligere afviste forslag til besparelser. Det kendetegner sparekataloget fra Hillerøds børne- og skoleudvalg, hvor jagten på de 1,5 procent i omprioriteringsbidrag også er gået ind, og her er der fundet forslag for cirka 10 millioner kroner.

- Når vi taler dagtilbud er det ikke meget at spare. Der er ikke nogle særlige puljer, vi bare kan skære væk, som så kan finansiere det. Det man kan spare på, er de mennesker, der passer vores børn. Det samme gælder på skoleområdet - hvis vi skal spare er det et spørgsmål om, hvor mange voksne, der skal være til vores børn, siger Peter Frederiksen (V), formand for børn, familie og ungeudvalget.

- Men det er en bunden opgave, alle fagudvalg har, at pege på besparelser, som dele skal være med til at finansiere nye aktiviteter. Der kan være behov for nye initiativer, og det skal jo finansieres, siger han.

Et af de forslag, der vil kunne skæppe mest i kassen, er et forslag om at hæve forældrebetalingen til HFO til gennemsnittet for de kommuner, Hillerød sammenlignes med. I Hillerød betaler forældrene i dag 1425 kroner for HFO 1, som er 0.-3. klasse, og 335 kroner om måneden for HFO2, som er fra 4. klasse.

I forslaget lægges op til, at prisen for HFO1 skal stige til 1783 kroner, som er en stigning på 25 procent. HFO2 vil stige til 664 kroner pr. måned, hvilket svarer til en stigning på 98 procent.

- Det er et af de områder, hvor der kan være stigende forældrebetaling, og vi ligger lidt under de andre kommuner. Men jeg tror det er uspiseligt at tænke i de stigningskvotienter, der er lagt op til her. Jeg tror forældrene synes, de betaler nok i forvejen, siger Peter Frederiksen og fortsætter:

- Udfordringen er, at nogen vil melde sig ud, og så kan det udvande hele tilbuddet, siger han.

Blandt de øvrige forslag er nedlægge af FIF-stedet, som er et fritids-værested i midtbyen, som bruges af børn og unge, der opholder sig der efter skole frem til deres idrætstræning begynder senere om eftermiddag.

På skoleområdet er der forslag om at nedlægge flyverpædagogstillingerne i Hillerød Vest og Øst, som begge har udsatte børn og unge som arbejdsområde. Der er også et forslag om at gå den anden vej på pasningsområdet og skære i normeringerne, ligesom der foreslås at skære to millioner kroner i skolernes budgetter.

- FIF-stedet er et velbesøgt sted, som er et godt tilbud, der fungerer fint. Flyverpædagogerne er nogle indsatser vi har for at tage vare på nogle af de børn og unge, der kunne være på kanten. Og skal vi finde penge på skolebudgetterne betyder det færre lærere. Der er jo ingen af ting, der er specielt gode ideer. Vi har jo gennem nogle år skåret til, og det er derfor vi kommer til at foreslå noget, som ingen i virkeligheden synes er en god idé, siger Peter Frederiksen.