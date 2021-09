Se billedserie Jakob Simonsen har indsamlet underskrifter mod en sammenlægning af Alsønderup og Sophienborg. Underskrifterne får borgmesteren mandag. Foto: ALLAN NORREGAARD

Forældre frygter sammenlægning af skoledistrikter

Hillerød - 04. september 2021 kl. 07:11 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Et stigende elevtal betyder, at skolerne og skoledistrikterne i Hillerød står foran store ændringer. Børn, familie og ungeudvalget har sendt fem forskellige scenarier i høring, der kommer med meget forskellige prisskilte og meget forskellige ændringer af distriktsgrænserne.

To af scenarierne indebærer, at Alsønderup og Sophienborg samles i ét distrikt, og det har fået en række familier i Ullerød Nord, der hører til Sophienborg til at reagere. Kvarterene på Nonnebuen, Triumfbuen, Cirkelbuen, Munkebuen og i Kejserhaven er med deres sikre stier til den nærliggende skole blevet hjem for mange børnefamilier, der i en række høringssvar giver udtryk for deres frustrationer. Først og fremmest over, at de først alt for sent er blevet inddraget i processen. I alt har 23 forældre og familier indsendt høringssvar.

Decideret løftebrud Blandt disse forældre er 33-årige Jakob Simonsen, der sammen med sin kæreste og parrets to børn for snart to år siden flyttede ind på Nonnebuen med en forventning om, at børnene skulle gå i skole på Sophienborgskolen, når de til næste år og året efter når skolealderen. Nu frygter han, at politikerne vælger en løsning, der i stedet sender hans børn til Alsønderup:

- Vi er flyttet til Hillerød for at være en del af byen, og fordi det Hillerød Kommunes helhedsplan for Ullerød Nord fremgik, at vores børn skulle gå i skole på Sophienborgskolen. Vi vidste godt, at der var lagt op til ændringer i distrikterne, men vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at vores børn skulle gå i skole i en landzone flere kilometer væk. Det er et decideret løftebrud, hvis det ender sådan. Så er vi blevet snydt, siger han.

Han fortæller, ligesom mange gør det i høringssvarene, at han føler sig inddraget alt for sent:

- Det kom som en bombe. Vi hørte først noget lige inden sidste weekend, og det er virkelig kritisabelt. Det er nærmest som om, det har været gemt væk. Vi ville meget gerne have været inddraget noget før.

Forstår bekymringer Formand for Børn, familie og ungeudvalget, Peter Frederiksen (V), forstår godt forældrenes bekymringer:

- Uanset hvilken model vi ender med, vil det betyde store ændringer for skoleområdet, og der vil være nogen, der påvirkes mere end andre. Men vi gør det jo ikke for at genere. Man kan altid disktuere, om høringsperioden har været god nok. Vi har inddraget de normale parter, men jeg forstår godt, der har været et ønske om et borgermøde. Jeg forstår deres bekymringer for og utilfredshed med, at der er en risiko for, at deres skoledistrikt bliver lavet om, siger han og tilføjer:

- Hvis man skal til at til Alsønderup i stedet for Sophienborg, er det jo en stor ændring, men det er ikke fordi, vi ikke har sådanne afstande mellem skoler andre steder i kommunen, og i forhold til mange andre steder i landet, så ligger vores kommunes skoler tæt på hinanden.

Intet er besluttet Mandag den 6. september skal Børn, familie og ungeudvalget mødes for at diskutere de nu fem foreslåede scenarier, inklusive det senest indkomne scenarie, efter det nu er blevet belyst på lige fod med de andre scenarier. I den forbindelse skal udvalget også gennemgå de mange høringssvar.

- Vi kommer til at sætte os meget grundigt ind i de høringssvar, vi har fået, for at se, hvad de peger på. Vi har meget respekt for kommunens økonomi, men også for alle skolens parter, herunder forældrene. Der er intet, der er besluttet endnu, og jeg er heller ikke sikker på, vi lægger os fast på mandag. Forslagene skal diskuteres indgående, lyder det fra Peter Frederiksen,

Flere vil flytte Hvis udvalget ender med at vælge en model, der sammenlægger Sophienborg og Alsønderup, vil det få stor betydning for familierne i Ullerød Nord, fortæller Jakob Simonsen:

- Næsten alle herude arbejder i den modsatte retning, så hvis vores børn skal til at gå i skole i Alsønderup, vil det betyde, at både vi og vores børn får mindre fritid, hvilket vil føre til øget mistrivsel. Selvom der er planer om at etablere sikre skoleveje, har jeg ikke lyst til at sende mine børn afsted langs motorvej og gennem tunneller en mørk vinterdag, uanset hvor meget belysning, der bliver sat op.

Han fortsætter:

- Hvis det ender med at blive den model, har jeg hørt fra flere herude, at de vil sælge huset.