Forældre får ikke penge tilbage for frokostordning

Hillerød - 08. maj 2020 kl. 05:24

Der bliver ikke sat penge ind på kontoen hos de forældre i Hillerød, der den seneste tid har betalt for deres børns frokostordning i kommunens vuggestuer og 20 af kommunens børnehaver. På grund af corona har institutionerne ellers kun haft nødåbent, og derfor har langt de fleste børn sat sig til middagsbordet derhjemme ved frokosttid, men de 750 kroner, som det koster månedligt, må forældrene altså kigge langt efter.

Til gengæld fordeles de penge, der ikke går til aflønning af personalet, der står for at tilberede frokostmåltiderne for de små, til de daginstitutioner, der er omfattet af frokostordningen.

- Vi opfordrer de enkelte dagtilbuds bestyrelser til at beslutte, hvordan de ikke-brugte midler til råvarer kan bruges i de enkelte institutioner, siger Peter Frederiksen (V), formand for Børn-, Familie- og Ungeudvalget.

Ifølge udvalgsformanden var der for meget arbejde i at fordele frokostpengene blandt forældrene.

- Det ville være for bøvlet at tage pengene tilbage til kommunen og fordele ud til forældrene igen, når beløbet ikke er højere, siger Peter Frederiksen.

Ifølge kommunens forvaltning ville der maksimalt være tale om at tilbagebetale 450.000 kroner, og samtidig anslog forvaltningen, at det ville tage tre-fire dage for en medarbejder at fordele pengene.

Selvom det ikke er store beløb, der er tale om, mener Peter Frederiksen godt, at pengene kan gøre en forskel i daginstitutionerne.

- Når det er forældrenes penge, kan de også bruges efter forældrenes ønsker, og når der er et vist antal børn i en børnehave, så kan det også blive til en god slat, siger Peter Frederiksen og opridser, hvad pengene kan bruges til:

- Det kan være til en stor genforeningsfest i efteråret, et nyt legeredskab, lagkager eller lige, hvad man har lyst til.

Det vigtigste er, at forældrene får retten til at bruge en del af de penge, de har indbetalt til kommunen, understreger Peter Frederiksen.

- Her har vi jo en situation, hvor vi ikke har haft omkostninger, fordi der konkret ikke er blevet købt kødpølse og remoulade i en periode. Vi ville ikke bruge ekstra ressourcer på at sortere præcis, hvem der skulle have hvad tilbage i denne her situation, men vi har sørget for, at pengene ikke går i kommunekassen, men derimod til forældrenes ønsker, siger udvalgsformanden.