Foråret er kommet med flag, forhåbning og genåbning

Dagens højdepunkt er bare at være i butikken igen.

- Jeg har savnet det. Jeg er blevet bevidst om, hvor glad jeg er for mit arbejdet. Jeg har savnet kollegerne, siger Josefine Toft Skov.

Sådan er følelsen også hos Designers Market, som er den eneste butik i SlotsArkaderne, der har valgt at åbne fra bagindgangen, hvor der ligger en rød løber.

- Nogle gange er jeg kørt herind bare for at være her, fortæller Carina Heiden, der er butikschef.