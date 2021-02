Se billedserie Harløsevej 199 er til salg for 1.995 kroner hos Home i Hillerød. Foto: Home

For to millioner kan du få en lille villa med udviklingspotentiale

I Harløse ligger en villa på 77 kvadratmeter med »udviklingspotentiale«, som man kan få for to millioner kroner.

Hillerød - 06. februar 2021 kl. 05:50 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Hillerød: En ældre murermestervilla fra 1937, som trænger til noget istandsættelse, er til salg for 1.995 kroner i Harløse, en landsby lidt uden for Hillerød.

Boligen har 77 kvadratmeter beboelse og består af to bygninger, fortæller ejendomsmægler Jesper Hannibal Müller, der er salgschef for Home i Hillerød.

- Den består af to bygninger, hvor der er et stort udviklingspotentiale i den ene bygning. For to millioner kroner i postnummer Hillerød får man ikke meget, og det kan man også se, fordi villaen er på 77 kvadratmeter, siger han.

De interesserede i netop dette hus er førstegangskøbere på grund af prisen og småentreprenante typer, som vil tjene nogle penge på at sætte huset i stand.

Sælges på 80 dage Han vurderer at Harløsevej 199, hvor villaen ligger, vil blive solgt inden for den gennemsnitlige salgstid for sådan en bolig, som er 60-80 dage.

- Lige nu er det en lidt længere salgstid end ellers for andre huse, men det skyldes, at det skal istandsættes, siger Jesper Hannibal Müller.

Generelt har der været godt gang i ejendomshandlerne på det seneste.

- Det er gået utroligt stærkt det sidste halve år. Det lave udbud har presset priserne, som har taget voldsomt fart. Priserne er steget rigtig, rigtig meget. Vi kan mærke den ret store efterspørgsel blandt folk fra København, som søger herud, fordi de ikke har råd til at købe noget i byen, siger ejendomsmægleren.

Home i Hillerød mærker større efterspørgsel efter huse i de små landsbyer.

- Lokalt oplever vi også den større søgning til lokalsamfundene i Tulstrup, Nørre Herlev og i Harløse, hvor det her hus ligger, og generelt forventer vi stadig, at markedet fortsætter med at vokse, siger Jesper Hannibal Müller. Denne artikel er en del af et større projekt om, hvor meget hus man kan få for 2 millioner kroner forskellige steder på Sjælland.

