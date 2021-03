Se billedserie Eleverne på Frederiksborg Gymnasium er tilbage på skolen for første gang i tre måneder. I første omgang må de dog kun komme i skole en gang om ugen. Foto: Frederikborg Gymnasium og HF

For første gang i tre måneder: Gymnasieelever er tilbage på skolen

Eleverne på Frederiksborg Gymnasium er tilbage til udendørsundervisning

Hillerød - 15. marts 2021

Efter tre måneder hjemme foran computeren og undervisning på Teams har de første klasser på Frederiksborg Gymnasium & HF i dag mandag haft deres første skoledag tilbage på skolen. Ganske vist summer skolen ikke helt, som den plejer, for eleverne må kun møde på skolen én dag om ugen og kun til undervisning udenfor. Men på trods af en grå mandag med delvis regn er både elever og lærere glade for gensynet efter tre lange måneder foran computerskærmen. I 1.g-klasser nåede eleverne kun at gå i deres studeretningsklasse i én måned før nedlukningen. De havde forventet først at komme tilbage efter påske, og derfor var glæden over gensynet med klassekammeraterne stor på trods af den kolde vejr. I 1.x skulle eleverne måle lydens hastighed. Andre klasser skal på byvandringer, lave quizzer og meget andet. Se flere billeder fra gymnasieelevernes 'første skoledag' i billedgalleriet øverst i artiklen...

Et lille skridt Rektor Anders Krogsøe glæder sig over, at der igen er elever på skolen. "Under de givne omstændigheder har selv det mindste sin ret, og så har vi jo ellers lov til at håbe, at det samtidig er et første (lille) skridt i retning af en normalisering. Hensigten med den udendørs undervisning er i første omgang at sikre, at vi igen får set hinanden og for alvor genopdager, at vi indgår i et givende skolefællesskab," siger rektoren i en pressemeddelelse fra Frederiksborg Gymnasium og HF.

Hver klasse har mulighed for en dags fysisk fremmøde, efter at den lille genåbning blev en realitet i sidste uge. For at møde op skal eleverne fremvise en negativ corona-test, der er højst 72 timer gammel i forhold til hvornår den blev taget. Desuden foregår al undervisning udenfor. Elevernes mødesteder er fordelt over hele skolen, og lærerne har også mulighed for at tage eleverne med på udendørs ekskursioner. mw

