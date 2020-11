Kommunen skal spare omkring en kvart million kroner på ungdomsskolen - og forslaget er nu at lukke afdelingen i Grønnevang helt. Arkivfoto

For få bruger ungdomsklub: Nu skal den spares væk

Optællinger viser, at kun omkring syv unge per aften møder op i ungdomsklubbens afdeling i Hillerød Øst. Nyt forslag går på at lukke den helt ned

Hillerød - 05. november 2020

Unge, der bor i Hillerød Øst, må fremover hoppe på cyklen eller bussen og køre til Hillerød for at gå i ungdomsklub.

For den årlige besparelse på 210.000 kroner, som forligspartierne bag årets budget har lagt ind på ungdomsskolerne, kommer til at betyde, at ungdomsklub Grønnevang lukker helt fra 1. januar 2021.

Det er i hvert fald oplægget, som politikerne i Børn, Familie og Ungeudvalget i Hillerød Kommune skal debattere på deres møde onsdag.

Så lidt ondt som muligt Selvom Venstre ikke er med i årets budgetforlig, er udvalgsformand Peter Frederiksen (V) enig i, at ungdomsskolen også må bidrage til årets besparelser.

"Nu har vi bedt ungdomsskolen selv prøve at komme med forslag til, hvor de mener, det gør så lidt ondt som muligt, og de har taget fat i Grønnevang-afdelingen, fordi der er ganske få børn, der bruger den," siger han.

Tre tilbud Hillerød Kommune har tre gratis ungdomsklubtilbud for unge mellem 13 og 18 år, ét i HUC på Ndr. Jernbanegade, ét i Skævinge og ét i Hillerød Øst ved Grønnevang Skoles afdeling på Skansevej - dertil kommer et klubtilbud i Gadevang. Afdelingerne i Hillerød og Skævinge har åbent tre aftener om ugen. På HUC i Hillerød kommer der omkring 49 unge per aften, og i Skævinge omkring 34 unge per aften, viser en ny optælling.

Grønnevang ungdomsklub har siden 2018 kun haft åbent to aftener om ugen, og klubben bruges i gennemsnit af syv unge per aften, viser optællingen. Der skal stadig være to personaler til stede, så der blev i 2019 brugt 250.164 kroner på at drive klubben med to medarbejdere og to åbningsdage - men altså blot syv brugere i snit per aften, viser analysen.

Har prøvet at reklamere Klubben bliver mindre og mindre brugt, på trods af at ungdomsklubben ifølge sagsfremstillingen har arbejdet intensivt med at reklamere for klubben, blandt andet gennem breve til forældrene i e-boks, events på skolerne, hvor 7. klasserne blev indbudt til VIP-arrangementer, specialinvitationer til 7. klasserne med videre.

Foretrækker hillerødklub De unge i Grønnevangdistriktet fortæller selv, at de ikke bruger klubben, fordi mange af dem har et aktivt fritidsliv i forvejen, og at de foretrækker at tage ind til Klub HUC i Hillerød by, da der her er flere unge også fra andre skoler. Analysen viser, at omkring 33 ud af de 291 brugere af HUC - altså cirka en sjettedel - kom fra Grønnevang-området.

"Jeg var ikke klar over før nu, at der var så få, der brugte tilbuddet. Så lukningen lyder som en fornuftig beslutning i en situation, hvor der skal spares nogle midler. Ungdomsklubbens bestyrelse har været inde over det, og det er godt, at de selv har fået den opgave og har fundet en bedre løsning, end vi kunne," siger Peter Frederiksen.

Penge flyttes til andre afdelinger Ungdomsklubben vurderer selv, at det ikke vil være muligt at drive et bredt tilbud uden at nedlægge Klub Grønnevang, når der skal spares 210.000 kroner årligt.

"Da de to andre klubber er meget velbesøgte, vil de penge, der bliver til overs efter besparelsen, blive brugt til øget personale i Klub HUC og Klub Skævinge," skriver forvaltningen i sagsfremstillingen. I det hele taget vurderer ungdomsskolen, at en "besparelse af én klub kan være med til at styrke de to andre klubber".

Ingen afskedigelser Der vil ifølge sagsfremstillingen ikke komme nogen afskedigelser af personale, da der er naturlig afgang ved årsskiftet, og medarbejdere fra Grønnevang vil blive flyttet til de øvrige klubtilbud, oplyser forvaltningen. Der vil heller ikke komme nogen tomme lokaler, da klubben bruger samme lokaler som fritidsordningen for de yngre børn.

Ikke ramme negativt Under coronanedlukningen i foråret var der meldinger om unge, der lavede larm i gaderne i Hillerød Øst, men Peter Frederiksen frygter ikke, at en klublukning vil give flere lignende problemer:

"Men det er klart, at vi skal være opmærksom på, at der er nogle gode fritidstilbud alle steder, også der hvor der kan være børn, som er udfordrede. Men Grønnevang Klub har ikke været brugt særlig meget, så der er ikke så mange, det vil ramme negativt. Samtidig viser det sig jo, at mange fra Grønnevang tager ind til det centrale tilbud i Hillerød, hvor der er flere aktiviteter og flere unge," siger han.

Bestyrelsen peger på det Peter Frederiksen ville selv nikke ja til forslaget, da udvalget mødtes onsdag, og han så frem til diskussionen med de øvrige udvalgsmedlemmer.

"For mig er det vigtigt, at bestyrelsen har været inde over, og at lukningen er det, de peger på," siger han.

