For dyrt at gå i retten som privat

Hillerød - 02. maj 2018 kl. 05:08 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

År efter år falder antallet af civile sager, der rejses ved landets domstole. Det gælder i hele landet, og også i Hillerød, hvor antallet af modtagede civile sager i 2017 var 1395, et ganske stort fald i forhold til 2016, hvor Retten i Hillerød modtog 1444 sager. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

For 6-7 år siden var antallet af civile sager på cirka 2400, oplyser retspræsident i Retten i Hillerød, Bjarne Bjørnskov Jensen.

- Det er meget bekymrende at vi ser antallet af civile sager falder så meget. Det er garanteret ikke et udtryk for, at konfliktniveauet mellem folk er faldet, men at der er sager, der ikke bliver rejst, siger han.

Ifølge Bjarne Bjørnskov Jensen har Domstolsstyrelsen undersøgt, hvad årsagerne kan være, men uden at nå frem til nogen konklusioner. Til gengæld har han selv et bud.

- Min personlige overbevisning er, at der er for dyrt at føre sagerne, navnligt mindre sager. Man skal jo betale en advokat for at føre sin sag, og man risikerer, at det ender med at blive dyrere, end det, man får ud af det. Det er lidt tungt, hvis man som privat person vil føre en sag, siger retspræsidenten og fortsætter:

- Men det gælder også den lille håndværksmester, der jævnligt må give afkald på 20-30.000 kroner fra kunder, der ikke betaler. Det kan man dårligt holde til som virksomhed, siger han.

I yderste konsekvens kan det bliver et problem for retssikkerheden.

- Jeg ved jo ikke, i hvilket omfang, der sker, men det er da noget, man kan spekulere i. Og det er bekymrende for retssikkerheden. Den, der har et rimeligt krav skal kunne gå til domstolen og få prøvet deres krav, uden at det skal være en stor økonomisk belastning, siger han.

Der er i dag forskellige muligheder for at få økonomisk hjælp til at rejse en retssag. Har man en lavere indkomst, kan man søge om offentlig retshjælp, hvor staten betaler 75 procent af salæret hos en advokat til indledende rådgivning, som kan være at skrive et brev eller rådgive om processen. Der er også mulighed for at søge om fri proces, eller man kan forsøge at få sit forsikringsselskab til at betale for udgifterne til sagen.

Men den mulighed bruges mindre og mindre, lyder det.

- De fleste mennesker har en retshjælpsforsikring via deres indboforsikring, men jeg hører advokater sige, at det er utroligt svært at få tilsagn fra forsikringsselskaberne. Jeg ved, der er advokater, der opgiver at føre de sager, fordi de er for tidskrævende at få retshjælpsforsikring, siger Retsassessor Karsten Rifbjerg Erichsen, som er administrations- og sekretariatschef i Retten i Hillerød.