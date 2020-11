For dårlige køkkener udløser påbud

Der er for varmt. Ventilationen er for dårlig. Pladsen er så trang, at det går ud over arbejdsmiljøet. Nogenlunde sådan lyder konklusionerne på Arbejdstilsynets kritik, efter de har været i besøg i køkkenerne på tre af kommunens institutioner. De tre besøg har udløst påbud fra Arbejdstilsynet, som har pålagt kommunen at skabe bedre arbejdsforhold i køkkenerne. I køkkenet i Klub Maxi på Kornmarkskolen, som bruges af fritidsordningen, blev der målt alt for høje temperaturer under Arbejdstilsynets besøg i september sidste år. Selvom der kun var 13,5 grader uden for og lidt aktivitet i køkkenet, var køkkenet 26 grader varmt. De dage, hvor nogle af skoleeleverne deltager i madlavningen, kan temperaturen komme helt op i nærheden af 30 grader, viser køkkenets egne målinger.