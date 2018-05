Fondsmæglervirksomheden StockRate fejrer 10 års jubilæum med forberedelse af et generationsskifte. Fra venstre Mette Scharf, Kristian Kjer og Bjarne Jensen. Pressefoto Foto: Anette Sønderby - Sønderby Visual Storytelling

Fondsmæglere fejrer 10 år

07. maj 2018

Fondsmæglerselskabet StockRate forvalter i dag flere end 3,5 milliarder kroner fra domicilet på Søndre Jernbanevej i Hillerød. For 10 år siden blev det etableret af Bjarne Jensen under finanskrisen. Selskabets kommende direktør har været med fra begyndelsen som studentermedhjælper og er nu ved at blive gjort klar til at overtage direktørstolen, når Bjarne Jensen på et tidspunkt takker af efter mere end 50 år i branchen.

- Vores succes og 10 års jubilæum understreger, at det betaler sig at opføre sig ordentligt og gøre aktierådgivning og formueforvaltning gennemskueligt. Siden StockRates begyndelse og til nu har vi gennemsnitligt sikret vores investorer et årligt afkast på ca. 10 procent, siger StockRates stifter og direktør, Bjarne Jensen i en pressemeddelelse.

Han har gennem flere år arbejdet med at forberede et generationsskifte med virksomhedens bestyrelse og StockRates yngre partnere. Der er dog ikke sat en endegyldig dato endnu.

Kristian Kjer, der er i begyndelsen af 30'erne, skal overtage Bjarne Jensens direktørstol, når tiden er moden. Kristian Kjer er allerede partner i StockRate og har været med i virksomheden fra starten. Først som studentermedhjælper og senere som Bjarne Jensens højre hånd, da titlen som cand.merc. i Finansiering og Regnskab var i hus. I dag er han kapitalforvaltningschef og kan bryste sig af at have ansvaret for at forvalte flere milliarder kroner for velhavende kunder.

- Kristian er i direktørlære. Det har han i princippet været i 10 år. Derfor ved han alt, hvad han skal vide om vores investeringsmodel, vores holdning til at investere og til at uddanne vores kunder, så de forstår, hvad vi gør med deres penge. Hans mange år i virksomheden har gjort ham til en af kulturbærerne, og derfor er det naturligt, at han tager over, når jeg trapper ned, fortæller Bjarne Jensen.

Selv siger Kristian Kjer:

- For mig bliver det vigtigste, at vi fortsætter med at drive forretningen ud fra Bjarnes tilgang til investeringer: Vi investerer langsigtet med afsæt i virksomheders historik, vores kunder skal forstå, hvad vi gør med deres penge, og ærlighed og gennemsigtighed skal være bærende for alt, hvad vi foretager os.