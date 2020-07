Se billedserie Et område med gamle rådne skaterramper er tidligere på sommeren skabt om til et velfungerende skaterområde med betonramper og halmballer, der bruges til parkour. Det er brugerne selv, der har gennemført det. Og det er det samme brugerengagement, der skal videreføres i Street Labs nye multipark, som skal opføres lige bag den nye skaterpark. Fra venstre ses Tue Tortzen, Søren Lerche og Helle Osther. Foto: Janne Mulvad

Fond lukker og giver alt til Street-Lab

Efter 15 år realiseres den lokale RFO-fond, kassen tømmes og pengene hjælper Street-Labs stykke længere mod målet om at finde ti millioner til en multipark.

Hillerød - 31. juli 2020

Den 15 år gamle RFO-fond, »Rød Fond Oplysning«, som blev stiftet i 2005, da SID og KAD fagforeningerne i Hillerød og Helsinge gik sammen og blev til 3F Frederiksborg, har nedlagt sig selv og giver nu de 250.000 kroner, der var i kassen, til Street-Lab, som er i gang med at rejse penge til sin multipark.

- Det tynder ud blandt dem som var aktive i de gamle fagforeninger, og derfor er vi blevet enige om at tømme fonden til et godt formål. Her er Street-Lab oplagt. Folkene bag det har et fantastisk gåpåmod og nu er de godt på vej til at få lavet et stort anlæg, hvor unge kan mødes og dyrke deres forskellige aktiviteter, røre sig og lære nye mennesker at kende. Det henvender sig til alle, også de unge som måske er lidt rodløse i det, siger formand for RFO-fonden, Tue Tortzen, som også sidder i byrådet for Enhedslisten.

Fagforeningerne i Hillerød har længe bakket op om Street-Labs projekt, og for et halvt år side gav FO-Fonden en halv million til projektet., som i alt koster cirka 10 millioner kroner.

- Streetlab er for børn, der ikke synes at håndbold og fodbold er det fedeste i verden. Det er børn, der er udfordret på mange måder, og ikke kommer fra ressourcestærke familier. Det er dem, Søren Lerche (som står i spidsen for Street-Lab, red) løfter i sit projekt, siger Helle Osther, som er formand for 3F Frederiksborg.

Tue Tortzen håber, at den nyeste donation kan være med til at vise andre fonde, at projektet er værd at støtte - og også overbevise politikerne om, at projektet skal have opbakning fra kommunen. Blandt de mange ønsker til næste års budget er netop fire millioner kroner til multiparken.

Tue Tortzen selv er overbevist.

- Fire millioner kroner for et sted, der kan løse udfordringer for unge med meget krudt i røven. Det er meget billigt, siger han.

Elever bygger container Søren Lerche er sammen med kommunens fundraiser i fuld gang med at lave fondansøgninger, blandt andet til Trygfonden og Lokale- og anlægsfonden.

Street-Labs multipark på skal bestå af skibscontainere og huse byens sociale og kulturelle fællesskaber. Parken skal ligge på grunden bag tennishallen ved Frederiksborg Centret.

Multiparken bliver en kold hal på 700 kvadratmeter til gadeidræt, koncerter og andre formål, omgivet af 20 skibscontainere, der isoleres, indrettes med vinduer og glaspartier. Hver container får sin funktion.

Hillerød kan se frem til et 1500 kvadratmeter stort alternativt medborgerhus i multiparken. Samtidig skrider planlægningen af multiparken frem.

- Grunden er sat af, Frederiksborgcentret skal være bygherre, og der er lavet en driftsaftale med kommunen. Der er en arkitekt, der tegner på projektet, og der er lavet jordbundsprøver, fortæller Søren Lerche om projektets fremdrift.

Den første af de 20 containere bliver leveret til Erhvervsskolen i løbet af efteråret, så eleverne får til opgave at ombygge containeren, sætte døre og vinduer i, isolere, lægge strøm ind osv.

Når den er færdig bliver den flyttet over på grunden, og kommer til at indgå den nye multipark.

- Eleverne bygger tit legehuse eller skure. Nu kommer de til at lave en container, som skal indgå i multiparken som én af 20 mursten, siger Søren Lerche.

Hilsen fra gamle kæmper

RFO-Fonden har i de sidste 15 år støttet Østfestivallen, aktiviteter for kræftramte børn, samarbejdet mellem Hillerød og Kladovo i Serbien, fællesspisning i Hillerød og en række andre gode formål. Desuden har Fonden betalt for Martin Andersen Nexøs mindesten og mindetavlen for de Hillerødborgere som deltog i den Spanske Borgerkrig.

- Nu synes vi tiden var inde til at sætte punktum. Det bliver med en hilsen til ungdommen fra de gamle kæmper som knoklede på Teglværkerne, i skovene og landbruget, på fabrikkerne og på byggepladserne og budskabet er: Hjælp hinanden, hold liv i solidariteten og fagforeningerne, hold sammen mod uretfærdigheder hvor de end sker i verden, siger Tue Tortzen.

Street-Lab holder i dag til i Frikirken Alives lokaler på Milnersvej og er drevet og bygget op af frivillige børn, unge og voksne. Der er skateramper, gratis fællesspisning hver tirsdag, sportsaktiviteter, uddeling af mad til familier, der ikke kan få enderne til at mødes, og arrangementer som festivaler, konferencer og markeder.

