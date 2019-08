Folkets Dag på Borgen giver vigtige input

Derfor lavede hun initiativet »Folkets Dag«, hvor hun hver anden mandag inviterer folk ind, viser rundt i Folketinget og taler med dem om lige netop det, de vil tale om. Det har resulteret i et hav af henvendelser, og mandag i denne uge var to kvinder og seks mænd så på besøg, da »Folkets Dag« blev afholdt for anden gang.

Da Mette Thiesen tilbage i juni blev valgt til Folketinget for første gang for Nye Borgerlige, gav hun sig selv et løfte. Hun vil ikke bare sidde bag Christiansborgs tykke mure. Hun vil bevare forbindelsen til danskerne ude i virkeligheden.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her