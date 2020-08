Frederiksborg Caterings produktionskøkken er indrettet i samme ejendom, som Henriette Espensen bor i med sin mand og en hjemmeboende voksen datter. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Folk elsker flødekartofler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Folk elsker flødekartofler

I Uvelse har Henriette Espensen stået for festmaden i 20 år. Og gæsterne vil have det, de kender, fortæller byens slagter.

Hillerød - 21. august 2020 kl. 09:26 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal være flødekartofler, når der inviteres til familiefest. Sådan var det for 20 år siden, og sådan er det også i dag, fortæller Henriette Espensen, som netop har kunnet fejre 20 års jubilæum for sin cateringvirksomhed, Frederiksborg Catering.

Læs også: Det skal være nemt og lækkert

- Det er som regel de klassiske retter, folk vil have. Glaseret skinke, frikadeller og flødekartofler. Folk elsker flødekartofler.

Det er dog en ret uden flødekartofler, hun har valgt at dele med læserne i dag, hvor hun har fået æren af at afslutte vores serie med sommermad. I dag står menuen står på fadølkotelleter, og er nok en ret, der på bedste vis markerer, at sommeren efterhånden er ved at blive til efterår. Så ingen flødekartofler, men gengæld er retten med svinekød, nærmere betegnet Augustusgris, og det er ikke tilfældigt, fortæller Henriette Espensen, som er slagteruddannet.

Min yndlingsopskrift Hvad vil du helst servere om sommeren? Det har vi spurgt en række personligheder i Hillerød om, og de har delt deres opskrifter med læserne hen over sommeren. Nu er sommeren på hæld, og vi slutter serien af med en gang koteletter i fad - en opskrift som også kan bruges, når vi nærmer os de mørkere årstider. Hvad vil du helst servere om sommeren? Det har vi spurgt en række personligheder i Hillerød om, og de har delt deres opskrifter med læserne hen over sommeren. Nu er sommeren på hæld, og vi slutter serien af med en gang koteletter i fad - en opskrift som også kan bruges, når vi nærmer os de mørkere årstider. - Vi har sådan noget lækkert svinekød, som altid er saftigt og lækkert. Og så er det et nicheprodukt, hvor grisene har levet lidt længere og haft det lidt bedre, siger slagteren, som også driver slagterbutik fra hjemmet på Gørløsevej midt i Uvelse - og her er det den slags gris, hun sælger til kunderne.

Grisen er i Henriettes opskrift braiseret i øl, og Henriette har brugt en dark lager.

- Det er en mørk øl, der er rigtig godt til at braisere i. Det giver en anden smag, end når du bruger vin eller bouillon, fortæller hun.

Fadølkoteletter 4 pers.

6 nakkekoteletter

300 g røget bacon

3 rødløg

1 porre

200 g champignon, kantareller eller anden svamp

4 fed hvidløg

10 blade salvie

10 kviste timian

33 cl mørk øl

½ liter fløde



Forvarm ovnen til 190 grader.

Skær bacon i store tern.

Grøntsagerne renses, rødløgene skæres i kvarte og porre i stykker på 3 cm.

Krydr og steg koteletter i olie på en pande til de er gyldne.

Tag koteletterne af og steg baconen.

Tag baconen af og læg champignonerne på panden.

Når champignonerne er gyldne, tilsættes løg, knust hvidløg og porre.

Efter 5 min. hældes grøntsagerne over i et ildfast fad.

Tilsæt timian, salvie, koteletter, øl og fløde og sæt fadet i øvnen ca. 45 min.



Retten kan serveres med et rodfrugtfad eller løse ris. Henriette Espensens kunder er både lokale folk i Uvelse og folk i det meste af Nordsjælland - fra Helsingør til Lyngby og ud mod Roskilde.

En af kunderne fik mad leveret til en konfirmation for 12 år siden. I år skulle efternøleren konfirmeres.

- Og så skulle det være herfra igen. Sådan er det mange gange. Kunderne er trofaste, siger Henriette Espensen, som sammen med to medarbejdere i køkkenet kan klare festbuffeter helt ned til seks kuverter og uden problemer kan tilberede en buffet til 100 personer.

Og de små buffetter er der faktisk ofte bud efter.

- Der er mange, der ikke gider lave mad. Og så har de fundet ud af, at de kan få noget godt her. Folk vil gerne have noget, der er nemt, men godt. Jeg laver for eksempel nogle gange braiserede svinekæber. Det tager tre timer at lave, og det er der ingen, der gider lave i hverdagene. Men folk vil gerne have de gammeldags retter, siger hun.

Henritte Espensen har også indført en weekendmenu, som man kan købe helt ned til én kuvert. Den rummer et helt måltid, man bare selv skal varme. Hun stiller 50 kuverter klar hver fredag og lørdag.

- Det er ofte folk, der kommer forbi Uvelse på vej hjem fra arbejde, der kører forbi og henter det. De kører af motorvejen ved Hillerød, gennem Uvelse og ud til Slangerup, så de undgår køen. Der er faktisk rigtig mange, der kører ind over her, siger hun.

Og det med arbejde betyder også meget for den mad, Henriette selv sætter på spisebordet inde i privaten, hvor hun bor med sin mand og et af sine to voksne børn.

- Jeg arbejder jo til klokken 20-21 de fleste dage, så vi har jo italienske tilstande her i huset, og spiser ofte ikke før klokken 21. Så det er tit noget kød og noget grønt og nogle gange en af vores egne færdigretter, fortæller hun.

relaterede artikler

Sommeropskrift: Lækker vegetarisk tærte fra kvægbonden 22. juli 2020 kl. 10:42

Opskrift: Ibbers Jordbærkage 01. maj 2020 kl. 14:29