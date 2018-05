Næstformand i byggegruppen hos 3F Palle Bisgaard talte om vigtigheden af at bekæmpe social dumping. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Fokus på social dumping på 1. maj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fokus på social dumping på 1. maj

Hillerød - 01. maj 2018 kl. 13:49 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved 1. maj hos 3F Frederiksborg på Milnersvej i Hillerød var temaet bekæmpelse af social dumping. Det var et emne, næstformand i byggegruppen hos 3F Palle Bisgaard glædede sig over at holde tale om.

- Social dumping er vigtigere end det nogensinde har været, sagde han og fortalte om et siciliansk firma, der har udført arbejde for Dong og i december blev dømt af arbejdsretten til at betale 14 millioner kroner i bøde for underbetaling af arbejderne.

- De er blevet groft underbetalt fra starten. Det vidste vores lokale afdeling, og de havde fire vidner, fortalte Palle Bisgaard.

Han oplyste desuden, at 3F nu har modtaget en stævning fra det sicilianske firma, der også vil indbringe den danske dom for EU.

Og han talte for netop at udvide arbejdernes muligheder i EU, fx ved at indføre konfliktret på tværs i EU.

- Hvis der kommer udenlandsk arbejdskraft til Danmark, skal de indplaceres efter de lønforhold, der allerede er. Det skal ikke være importeret arbejdskraft, der er løndannende.