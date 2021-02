Føtex Hillerød er igen 'Årets Varehus'

For tredje gang på fire år bliver Føtex Hillerød kåret til 'Årets Varehus' - en pris, som hvert år uddeles til et af kædens varehuse, der har gjort det ekstra godt i det forgangne år.

"Det er utrolig fantastisk, at vi nu hiver pokalen hjem igen. 2020 har ikke været et nemt år, men vi har alligevel formået at opretholde den gode service trods coronaudfordringerne. Det kan jeg da kun være stolt af," fortæller han til Hillerød Posten og peger på, at det især er de mange medarbejderes fortjeneste, at butikken igen er kædens bedste.