Se billedserie Mathias Ingemann Poulsen fik huen på af sin mor. Pressefoto

Første student forsvarede opgave om VR-rundvisning på Mars

Hillerød - 14. juni 2021 kl. 16:18 Kontakt redaktionen

Første student fra Hillerød Tekniske Gymnasium blev Mathias Ingemann Poulsen.

Læs også: Første student hejste dannebrog

Han satte punktum for sin uddannelse med et 10-tal i teknikfaget, hvor han var oppe og forsvare sin opgave om at programmere en virtual reality-rundvisning på Mars. Gennem et 3D softwareprogram har han sammen med sin gruppe udviklet og programmeret en app, som kan overføres til VR-briller, så man kan få en realistisk oplevelse af, hvordan det er at være på Mars.

"Jeg synes, det har været super sjovt at arbejde med. Teknologi er en af grundene til, at jeg har valgt HTX, for man får lov at bruge en masse spændende værktøjer som f.eks. laserprinter - og det er en fed oplevelse", fortæller den nyudklækkede student i en pressemeddelelse.

Starte på DTU Mathias Ingemann Poulsen er ikke færdig med at beskæftige sig med teknologi, for når huen er fejret, drømmer han om at starte på DTU efter sommerferien og læse elektroteknologi eller softwareteknologi. Mdt

