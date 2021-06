Se billedserie Hanne Kirkegaard, formand for Idræts- og Sundhedsudvalget (V) sad ved styrepindene, da der mandag eftermiddag blev taget hul på den knastørre jord. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Første spadestik endelig taget til Skævinges kunstgræsbane

28. juni 2021

Smilene var ekstra store mandag eftermiddag, da først borgmester Kirsten Jensen (S) og siden formand for Idræts- og Sundhedsudvalget Hanne Kirkegaard (V) satte sig i gravkoen og gravede det første lag meget tør jord og græs af til Skævinges nye kunstgræsbane.

I Skævinge har fodboldklubben i mange år ønsket sig en kunstgræsbane og en multibane, og den lille græsbunke ved siden af hullet i plænen er et tydeligt tegn på, at ønsket om de to ting snart går i opfyldelse.

- Det er en rimelig stor dag. Det er noget, vi har arbejdet for meget meget længe. Vi har det sidste år flere gange tænkt »nu er den der«, men så er der alligevel opstået noget. Derfor er dagen i dag også så stor, fortalte Jesper Rasmussen, der er formand for IS Skævinge Fodbold.

Både Kirsten Jensen og Hanne Kirkegaard fremhævede det lokale engagement fra både borgere i Skævinge og fodboldklubben som afgørende for, at kunstgræsbanen efter planen står færdig først på efteråret.

- Det, der kendetegner både SKIF (Skævinge Kultur-, Idræt- og Fritidstid, red.) og boldbanen er, at I er gået sammen i Skævinge, og at I også har fået lokalt engagement og lokale investeringer ind i projektet. Det er noget, som Skævinge er ved at være rigtig godt kendt for i kommunen, og I bliver også trukket frem som eksempel for andre lokalsamfund, som ønsker sig udvikling for eksempel på idræts-, kultur- eller trafikområdet. I har sammenhold og holdånd, og det er et eksempel til efterfølgelse, sagde Kirsten Jensen, inden hun gav ordet til Hanne Kirkegaard.

- Man kan ikke bare sætte sig ned og forvente, at tingene kommer af sig selv, og det ved I om nogen herude. Vi har virkelig kunne se alle de frivillige kræfter, der er trommet sammen. Der er ikke ret mange andre lokalsamfund som selv er steppet op og først er kommet med lidt penge, så lidt flere penge og så rigtig mange penge, når det kniber. Og det gjorde det jo her til sidst, sagde Hanne Kirkegaard.

Hun henviste til, at der for nyligt måtte findes flere penge til projektet, der er blevet dyrere end de afsatte fem millioner kroner på grund af blandt andet stigende priser på stål og øgede udgifter til jordarbejde på grund af ustabile jordforhold.

Fodboldklubben og Foreningen Kunstgræs Skævinge har derfor nikket ja til, at der overføres 750.000 kroner til banen, der var afsat til SKIF. Derudover har de to foreninger tilbudt at skyde 100.000 kroner i puljen, som foreningerne havde rejst til en overdækket terrasse ved klubhuset.