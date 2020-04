Første idé på ny borgerplatform: Vær mere som jyder

- Det at tale med en byrådspolitiker er også borgerinvolvering, og jo mere involvering, jo mere kvalificerede beslutninger bliver der taget. Det styrker os. Men her handler det om, at vi skal komme bredt ud. Det er ikke sikkert, at alle kender en politiker, og dem der ikke har mulighed for at møde op på rådhuset, de får mulighed for at give deres mening til kende. Det vil være et stort plus for os. Det her er kommunens egen platform, og når vi for alvor kommer i gang vil der være flere sager af gangen, det kan du ikke gøre på en Facebook-gruppe. Så det tror jeg, vi vil få meget succes med.