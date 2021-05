Følg med hjemmefra, når prinsesse Benedikte afslører nyt portræt på slottet

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot præsenterer et nyt portræt af prinsesse Benedikte, som selv afslører portrættet til udstillingsåbningen torsdag 20. maj klokken 15.

Museumsdirektør Mette Skougaard glæder sig over det nye portræt til museets store samling:

"Som Danmarks Nationale Portrætgalleri er det Det Nationalhistoriske Museums fornemste opgave at samle portrætter af danske kvinder og mænd, som har spillet en særlig rolle i samfundet. Dette har prinsesse Benedikte gjort gennem årtier i forbindelse med løsning af kongehusets opgaver fra det helt formelle som varetagelse af rigsforstanderskabet til varetagelsen af talrige danske og udenlandske protektioner, herunder formandskabet for Pigespejdernes fællesråd og Den Danske Komité til Støtte for Internationale Spejderformål med videre," udtaler hun i en pressemeddelelse.