Fødevarestyrelsen lukker bod på madmarked

Det var efter anmeldelser om, at flere gæster på madmarkedet havde fået dårlig mave af at spise mad fra den indiske bod, Dhaba, at Fødevarestyrelsen onsdag formiddag kørte til Hillerød for at tjekke boden.

- På baggrund af henvendelserne om sygdom reagerede vi, og på baggrund af kontrollen har vi udstedt et produktionsforbud til en virksomhed, hvor der ikke blev demonstreret et tilstrækkeligt niveau, siger Martin Birk Hansen.

Fødevarestyrelsen har også besluttet at fremrykke sine kontrolbesøg hos de øvrige madboder, som endnu ikke har haft fået kontrolbesøg fra tilsynsmyndigheden. Ifølge lovgivningen kan en nystartet virksomhed af denne type åbne med salg og produktion af mad så snart, virksomheden er registreret hos Fødevarestyrelsen, som senest inden for fire uger skal foretage det første kontrolbesøg.

Gry Brix, direktør på Hillerød Madmarked siger til Frederiksborg Amts Avis, at hun har lukket madboden. Det sker efter at madmarkedet mandag tog lammeretten, som man mistænker er årsagen til de syge gæster, fra menukortet.

- Jeg er gået skridtet videre og har lukket boden i stedet for kun at fjerne en ret. Jeg synes, vi står med en penibel sag her. Der er ikke noget, vi ønsker mindre i verden, end at gøre mennesker syge, så jeg synes det er et meget naturligt skridt. Når fejlen ikke er fundet i løbet af de første 24 timer, så lukker vi det hele, siger Gry Brix, som ikke kender til et produktionsforbud fra Fødevarestyrelsen.