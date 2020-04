Formand for Hillerød Fodbold, John Franzen, ærgrer sig over, at der ikke er større politisk ønske om at forbedre forholdene på Hillerød Stadion på Selskovvej. Foto: Joachim Christensen

Fodboldklub utilfreds med stadionudvikling

Af en lang ønskeliste til forbedringer på Hillerød Stadion, overvejes nu kun overdækning af siddepladser.

Hillerød - 15. april 2020

Hybridgræsbane, ny ståtribune og overdækning af sidetribune ved bane 2 samt bedre lys på bane 5 var bare nogle af de ønsker, som Hillerød Fodbold har afleveret til Idræts- og Sundhedsudvalget som led i en her-og-nu-opgradering af Hillerød Stadion på Selskovvej.

Men trods en lang liste har Idræts- og Sundhedsudvalget kun valgt at arbejde videre med overdækning af de nuværende siddepladser, som skal tages med til budgetforhandlingerne til efteråret. Yderligere tiltag på Hillerød Stadion hænger nøje sammen med udviklingen af Favrholm Stadionkvarter, fremgår det af referatet af udvalgets sidste møde.

- Vi har set på, hvad vi efter vores overbevisning kan gøre, der vil hjælpe dem her og nu. Hvis de f.eks. skal have en ny ståtribune, så skal vi se på en ændring af lokalplanen, og så kommer det ikke til at ske i 2021. Vi har set på, hvad der kan tale imod forslagene her og nu, og en overdækning kan sandsynligvis sættes i værk nu, siger Hanne Kirkegaard (V)

Hun mener ikke, at det var en løsning af tage alle forslagene fra Hillerød Fodbold med til budgetforhandlingerne.

- Så får vi måske nej til dem alle sammen, og det ville være uansvarligt af os. Vi skal også som ansvarligt udvalg se på, hvor vi tror, at der kan laves noget i forhold til behov, og hvad vi kan komme igennem med, siger hun.

Fugle på taget Men John Franzen, formand for Hillerød Fodbold, er skuffet.

- Overdækning var et af vores ønsker, så det vil selvfølgelig være velkomment. En ny græsplæne ville også være meget kærkomment. Men vi er i en situation, hvor vi hører om Favrholm konstant. Hvis man lægger alle æg i Favrholm-reden, så risikerer man at ødelægge meget for fodbolden og idrætten generelt, og det vil være en kæmpe krise, siger John Franzen.

FC Nordsjælland har meldt ud, at de vil flytte deres akademi og administration til Favrholm, når et anlæg står klar ifølge forventningerne om en håndfuld år. Men det betyder ikke, at fodboldspillerne fra Hillerød Fodbold vil kunne træne og spille der.

- Den historie med, at der kommer et nationalstadion, det er fugle på taget. Det kommer aldrig til at ske. Det er slet ikke i FC Nordsjællands interesse, det har jeg selv talt med dem om. De vil have akademi og gode baner til at træne, men ikke til at spille fodboldkampe på. Det er en illusion, at man kan lade være med at bygge noget på Hillerød stadion, det er en vildfarelse, siger John Franzen.

Ifølge referatet fra Idræts- og Sundhedsudvalgets møde vil udvalget bede Hillerød Fodbold og HGI selvforvaltning om at samarbejde om nødvendige renoveringer, nye anlægsønsker og anskaffelser for at sikre en fortsat udvikling af stadion på Selskovvej. Men det er at lægge ansvaret fra sig, mener John Franzen.

- Det kommer ikke bag på mig, og jeg bliver ikke overrasket mere. Det er altid os, der skal gøre noget. Jeg vil meget gerne være deltager, men jeg synes, at tiden er inde til, at man bliver konkret på, hvad man skal samarbejde om. Det er helt rigtigt, at man må vente på de undersøgelser, der viser, hvad der overhovedet kan laves, men man kan godt lave noget, mens der bliver lavet lokalplanarbejde, siger John Franzen.