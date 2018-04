Fodboldklub på jagt efter fem millioner kroner til kunstgræs

Se billedserie I oplægget fra Dines Jørgensen & CO. A/S er det samlede anlægsoverslag til kunstgræsbanen sat til 4,25 millioner kroner plus moms, mens ekstraarealet er sat til 870.000 kroner.

Hillerød - 15. april 2018 kl. 07:41 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Skævinge arbejder fodboldklubben på at skaffe over fem millioner kroner til en kunstgræsbane, der skal give spilletid om vinteren, foruden plads til at skolen og andre på et ekstraareal, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I budgetforliget for 2018-2021 nedfældede forligspartierne i det endelige dokument, at de kommende kunstgræsbaner skal etableres i Skævinge og i Hillerød Øst, og at omkostningerne skal belyses i et kommende anlægsforslag til budget 2019-2022.

Fodboldklubben IF Skjold Skævinge (ISS) er i denne tid i fuld gang med at overbevise kommunen om deres projekt, og her regner man med at blive det næste sted, der får kunstgræs, efter længe at have været på prioriteringslisten.

- Det vil jeg godt lægge hovedet på blokken og sige: Det satser vi 100 procent på, siger ISS's formand, Lasse Petersen.

- Jeg synes, vi har en rigtig god dialog med kommune og politikerne. Som formand vil jeg blive skuffet, hvis vi får at vide, at det ikke bliver til noget i '19 eller i '20, men det må vi lade politikerne om. Jeg synes, vi har gjort et stort forarbejde og har fået lavet oplæg, der virkelig er brugbart, uddyber han.

Oplægget, som Frederiksborg Amts Avis har fået adgang til, er udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Dines Jørgensen & Co. A/S. Heri fremgår det, at fodboldklubben ønsker at etablere en 11-mands fodboldbane i kunstgræs på Skævinge Stadion, samt et ekstraareal i tilknytning dertil.

Hos IF Skjold Skævinge har man en helt klar grund til at arbejde på at få kunstgræs.

- Vi kan se, at vi mister rigtig mange spillere hen over sådan en vinter. Vi kan se, at de flytter til klubber, som har faciliteter som kunstgræsbane, og at nogle mister interessen for fodbold, fordi de skal spille indendørs eller i Hillerød. Det vil vi gerne undgå, forklarer Lasse Petersen.

Er der penge til det, ønsker klubben at etablere et ekstraareal ved siden af kunstgræsbanen langs med den østlige langside mod skolen. Det kan fx bruges til opvarmning eller anden form for intensiv træning og til skolebrug, således at det primære baneareal ikke belastes unødigt.

I oplægget fra Dines Jørgensen & CO. A/S er det samlede anlægsoverslag til kunstgræsbanen sat til 4,25 millioner kroner plus moms, mens ekstraarealet er sat til 870.000 kroner. Udstyr til kunstgræsbanen, som mål, scoretavler og spillerkabiner, er sat til 205.000 kroner.