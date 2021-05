Se billedserie Lars Olsen, anfører på landsholdet fra 1992, og udvalgsformand Hanne Kirkegaard (V) fik begge lov til at holde pokalen fra 1992. Det er dog en kopi. Den rigtige står i UEFAs hovedkvarter i New York. Foto: Camilla Bjørkman Aagaard

Fodboldfeberen er sparket i gang på Torvet

Hillerød - 11. maj 2021 kl. 12:33 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Allerede få minutter efter, at den tidligere landsholdsanfører i fodbold, Lars Olsen, mandag havde sparket det første spark og dermed åbnet Legends Tour på Torvet i Hillerød, havde en gruppe drenge overtaget bolden for selv at se, hvor hårdt de kunne sparke til den hvide læderbold.

Lars Olsen var sammen med Frits Ahlstrøm i Hillerød, fordi byen er blevet udvalgt til at være startby for den Danmarksturné, som det mobile EM-museum »Legends Tour« skal rundt på. I alt syv byer får besøg af det rullende museum, hvor man blandt andet kan se små film og billeder og det ikoniske EM-trofæ, UEFA gav Danmark efter triumfen i Sverige i 1992, samt trøjer, medaljer, handsker og andre historiske elementer fra 1992 og andre slutrunder.

Lars Olsen, der var anfører på holdet, der vandt EM-guld i 1992, husker det stadig tydeligt - også fordi han løbende bliver mindet om triumfen.

- Minderne kommer op løbende. Det første halve år efter turneringen var ulideligt, alle hev og flåede i en. Men så finder det sit leje. Hvis man spørger mange under 25 år, så kender de os ikke. Det sjove er, at når man er rundt i landet på sommerferie, så kommer dem på ens egen alder over for at snakke. Det er ikke dem, som man egentlig kender som supportere. Så det er den ældre generation, der husker os bedst, sagde Lars Olsen.

Målet med Legends Tour er at få danskerne i fodboldstemning, inden Parken i København i midten af juni lægger græs til Danmarks indledende kampe ved sommerens europamesterskab i fodbold.

Et EM, der er blevet udskudt fra sidste år på grund af corona, og netop af den grund glæder formand for Idræts- og Sundhedsudvalget, Hanne Kirkegaard (V) sig ekstra meget.

- Legends Tour er et fantastisk initiativ. Nu har alle vores unge idrætsudøvere selv været hjemme i så lang tid på grund af corona, så vi trænger virkelig til at få skudt EM i gang. Nogle af os har billetter til Parken, men vi ved jo ikke engang endnu, om vi kommer til at kunne se kampene. Men der er store forventninger, og vi gør alt, hvad vi kan for at få små arrangementer ude i klubberne i forbindelse med EM, sagde hun.

Også Rikke Macholm, formand for Kultur- og Fritidsudvalget (SF) var på Torvet for at se nærmere på museet.

- Det er både kulturhistorisk og historisk spændende. Hvis der er noget, vi trænger til, så er det fællesskab og fælles glæde. Det er et rigtig flot arrangement, som helt sikkert vil skabe øget opmærksomhed og forventninger til den kommende EM slutrunde, sagde Rikke Macholm.

Danmark møder Finland, Belgien og Rusland i det indledende gruppespil, og Lars Olsen mener, at holdet bør gå videre.

- Jeg vil helst ikke gøre mig klog på favoritrollen. Som holdet er i øjeblikket, som vi spiller og er godt sammensat, så skal vi videre fra puljen - også fordi vi har den hjemmebane. Det er en kæmpe fordel, siger Lars Olsen.

Udover at kunne opleve Danmarks EM-historie på Torvet, kan man også tippe en 13'er, måle hvor hårdt man kan sparke til en bold og være med i en konkurrence om præmier.

Når Legends Tour har været i de syv danske byer, bliver udstillingen flyttet til Ofelia Plads i København, hvor den vil blive stående under hele EM-slutrunden. Ofelia Plads er officiel Football Village under euromesterskabet.

Legends Tour kan opleves tirsdag og onsdag klokken 12-17 i Hillerød, inden den flytter videre til Horsens.