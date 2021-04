Tyske soldater klar til fodboldkamp i Hillerød i foråret 1940. Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek/Henrik Jørgensen

Fodbold med fjenden: Hvem spillede tyskerne imod?

Kun en måned efter den tyske besættelse af Danmark var der omkring 1000 tyske soldater stationeret i Hillerød - og de tog sig tid til, at spille en fodboldkamp.

Hillerød - 09. april 2021 kl. 12:11 Af Simon Schultz van Engeland

13. maj 1940 gik et hold fodboldspillere gennem Hillerøds gader. Det var der i og for sig ikke noget uvant i, men kigger man nærmere på det foto, som stammer fra et af fire album, der er blevet indleveret til Hillerød Lokalhistoriske arkiv, så ser man hurtigt, at det ikke er helt normale fodboldspillere.

De er nemlig iklædt militærstøvler og er i følge med en soldat i tysk uniform. Billedet er taget af den lokale fotograf Henrik Jørgensen.

Ifølge arkivets oplysninger var holdet bestående af tyske soldater på vej til kamp mod et lokalt hold af spillere fra Frederiksborg Idræts Forening (FIF).

Den oplysning sår Mogens Hansen dog tvivl om. Han var barn i Hillerød under besættelsen og har senere beskæftiget sig indgående med de fem forbandede år. Han har nemlig undersøgt kampprogrammet for FIF den 13. maj 1940, og ifølge det, så spillede førsteholdet ude mod Haslev, mens andetholdet spillede hjemme mod Gilleleje. Men hvem spillede tyskerne så imod?

Vi kommer som venner Ifølge historiker Niels-Birger Danielsen, der står bag firbindsværket "Modstand" om modstandskampen under besættelsen, så gjorde tyskerne i begyndelsen meget ud af at skabe et billede af, at de var her som venner, så derfor er det heller ikke usandsynligt, at de kunne se en ide i at spille en venskabskamp mod et hold af lokale spillere.

Historiker Hans Bonde, der har skrevet bogen "Fodbold med fjenden: Dansk idræt under hagekorset", mener heller ikke det er utænkeligt, at det kunne være lokale spillere, som fremgår på billedet. Han bringer i sin bog et billede af begge hold opstillet på en fodboldbane, hvor tårnet fra Frederiksborg Slot ses i baggrunden.

Nærstuderer man spillerne på de to hold, kan det så se ud til, at det umiddelbart ikke drejer sig om unge topatleter, men måske mere en kamp mellem to oldboys hold.

Sportsverdenen var i chok Billedet af de to hold, hvor det ene er iklædt hvide trøjer og det andet stribede, stammer fra bogen "Besættelsens Hvem Hvad Hvor" fra 1979, hvor der i billedteksten henvises til, at det er "dansk-tysk fodboldkamp".

- Umiddelbart efter den tyske besættelse af Danmark den 9. april var den danske sportsverden i chok, og Dansk Idrætsforbund forsøgte derfor i starten helt at stoppe det sportslige samarbejde med Tyskland. Det var derfor et problem, at der hos lokalforeninger rundt omkring i landet kunne registreres en tendens til træningskampe med tyskerne på et tidspunkt hvor Dansk Idrætsforbund slet ikke havde fundet sine ben endnu og kunne risikere at blive spændt for en forkert vogn, siger Hans Bonde.

Det er umiddelbart ikke til med sikkerhed at identificere banen ud fra de tilgængelige billeder, men at dømme ud fra samtidige luftfotos af FIF's gamle hjemmebane ved Godthåbsvej og Sportsvej, så er det ikke der. En anden mulighed kunne være Ullerød Gymnastikforenings bane, der i begyndelsen af 1940 blev etableret ved Frejasvej. Det passer måske også bedre med de tyske fodboldspilleres placering på billedet taget af Henrik Jørgensen, hvor de går foran Axelhus, der i dag ligger ved hjørnet af Nordstensvej og Slangerupgade, kun 10 minutter væk fra Frejasvej på gåben.

Lokalhistorisk Arkiv i Hillerød vil meget gerne i kontakt med personer, der ligger inde med informationer eller billeder fra fodboldkampen. Arkivet kan kontaktes på: Simva@hillerod.dk