To mænd blev frikendt for et røveri ved det tidligere diskotek Haze på Torvet i Hillerød - men blev kendt skyldige i en række andre lovovertrædelser. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Flygtede fra politiet med 133 km/t - troede, han blev forfulgt af rockere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flygtede fra politiet med 133 km/t - troede, han blev forfulgt af rockere

To mænd blev dømt for store fartovertrædelser, narkokørsel, at modsætte sig anholdelse og at stikke af fra politiet

Hillerød - 14. februar 2021 kl. 05:43 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

En 25-årig mand blev forleden dømt for at have kørt 133 km/t på en strækning i Helsinge, hvor bilister højest må køre 80 km/t.

Læs også: Her hentede staten 35 biler efter svindelsag

Det skete den 15. november 2017, hvor manden - ifølge sin forklaring i Retten i Hillerød - havde trykket speederen i bund, fordi han var bange, da en politibil, som målte hans hastighed, kørte efter ham.

Han erkendte, at han havde kørt for stærkt, men at han havde gjort det, fordi han troede, nogle Bandidos-rockere fulgte efter ham i en sort Passat, som han havde læst om. Han vidste ifølge sin forklaring, at en gruppering fra Helsinge skabte problemer, og at én af dem kørte i en sådan bil. Han stak derfor af og blev meget overrasket, da der senere kom blå blink på bilen, forklarede han i retten.

Almindelig patruljebil Politibetjenten, der var på arbejde den dag, kunne dog forklare, at han havde kørt i en almindelig patruljebil, hvor der står 'Politi' på siden, og hvor der er signallygter på toppen.

Derfor mente retten ikke, at den 25-årige mand kunne forveksle politibilen med rockernes bil - og han blev dømt skyldig i tiltalen.

Politijagt på Hostrupsvej Den 25-årige mand blev desuden kendt skyldig i at have forsøgt at stikke af fra politiet og modsætte sig anholdelse efter en biljagt rundt i Hillerød den 15. juni 2019.

Her kørte manden væk fra en patruljevogn med udrykning både klokken 04.30 og 05.30 på Hostrupsvej, og han kørte undervejs blandt andet over for rødt lys.

Da politiet fik fat på ham, nægtede han at lægge sig på maven og stoppe med at gøre modstand. Senere flygtede han også fra bagsædet i patruljebilen. Bildøren var hverken låst eller havde børnesikring på, står der i dombogen.

Kokain i blodet Samme aften havde den 25-årige kokain i blodet og blev dømt for narkokørsel. Han forklarede, at han havde været til en fest, hvor der blev taget stoffer og drukket drinks, men at han ikke selv bevidst havde taget stoffer. Han mente, at der kunne være noget i en drink, han havde drukket. Men retten mente, at det måtte stå klart for manden, at han ved at drikke drinks til et selskab, hvor andre tog stoffer, risikerede selv at indtage dem.

Manden forklarede i retten, at han forsøgte at stikke af fra betjentene, fordi de var voldsomme under anholdelsen og havde slået ham med en albue, så han flækkede et øjenbryn. Han havde dog ikke anmeldt det. Men den forklaring, mente retten, var utroværdig.

60 dages fængsel Manden tilstod desuden, at han den 14. februar 2020 havde en foldekniv i sin bil. Han er to gange tidligere dømt for ulovlig knivbesiddelse.

Den 25-årige endte med en dom på 60 dages fængsel. Han mister desuden sit kørekort i 3,5 år og skal betale en bøde på 16.000 kroner.

Manden var også anklaget for et røveri, som fandt sted i en gyde ved det tidligere diskotek Haze på Torvet i Hillerød omkring klokken 02.15 den 17. november 2018 - men det blev han frifundet for sammen med en anden, 26-årig mand.

103 km/t Den 26-årige erkendte sig skyldig i at have kørt mindst 103 km/t på en strækning på Kongevejen, hvor man højest må køre 50 km/t den 2. juni 2020. Det fik han en bøde på 6.000 kroner for.

relaterede artikler

Truede med 40 centimeter langt værktøj 08. februar 2021 kl. 05:41

Skatteforvaltning gjorde udlæg på 8 mio.: Slikgrossist nu konkurs 21. december 2020 kl. 19:50

Slikfusker begæret konkurs 30. august 2019 kl. 12:39