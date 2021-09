Jacob Steinthal fra FIF Hillerød Orientering løb flotte resultater hjem med juniorlandsholdet i orientering. Privatfoto

Flot junior-VM-debut til Hillerød-løber

Hillerød - 15. september 2021

Jacob Steinthal fra FIF Hillerød Orientering debuterede forleden på det danske juniorlandshold i orientering med en solid indsats ved verdensmesterskaberne i Tyrkiet.

Der var ikke podiepladser til den unge orienteringsløber, men mindre kan også gøre det, når man debuterer på den internationale scene, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Således var der lagt op til nogle udfordrende dage i fremmede tyrkiske landskaber.

Første gang i ilden var på sprintdistancen, der var henlagt til Istanbuls gader. Her opnåede Jacob Steinthal en flot placering som nummer 18 godt et minut efter den italienske vinder. Ganske flot ud af et felt på 137 løbere.

Heat-sejr Mellemdistance-løbet var inddelt i et indledende løb og en efterfølgende finale. Her sikrede Jacob Steinthal sig en flot heatsejr og kom sikkert i finalen. Selv sagde han efterfølgende om sit løb: "Jeg gik efter at få et stabilt løb, men terrænet var ret svært, så jeg tror, at alle lavede nogle fejl i dag. Men jeg fik minimeret mine fejl, og det tror jeg var det, der gjorde at jeg lykkedes i dag".

I finalen dagen efter lå Jacob Steinthal på en 5. plads efter de første fire poster, men mistede fire minutter og 41 placeringer på det svære langstræk i den tætte tyrkiske skov. Herefter holdt han tempo med top 5-løberne resten af vejen og fik løbet sig op på en placering som nr. 24 - igen et flot løb samlet set.

Sidste individuelle løb for Jacob var langdistancen. Her fik han bedre muligheder for at stifte bekendtskab med det svære tyrkiske terræn. Han sluttede på en samlet 54. plads ud af 133. En udmærket afslutning for den unge debutant fra FIF Hillerød Orientering.

Hold på 6. plads Som kronen på værket skulle der løbes stafet. Her løb Jacob Steinthal på herrernes 1. hold, hvor han med et meget flot løb på 2. turen var med til at sikre en samlet placering som nr. 6. Således blev en travl uge sluttet af med en flot holdindsats, skriver klubben.