90-årige Jørgen Pedersen startede Gribskovens Hårde Kerne for 47 år siden, da han fik en opsang af sin læge, der bad ham om at begynde at motionere, hvis han ville leve længe. Foto: Camilla Bjørkman Aagaard

Flot fejring af den hårde kernes far

Sådan lød en af de mange lykønskninger tirsdag formiddag, da omkring 150 mennesker var mødt op for at sige tillykke til Gribskovens Hårde Kernes stifter, Jørgen Pedersen, der samme dag fyldte 90 år. Da fødselsdagen faldt på en tirsdag, skulle den selvfølgelig markeres ved Kernehuset, hvor 150-200 medlemmer af foreningen hver tirsdag formiddag mødes og går i Gribskov.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her