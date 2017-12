Flinke naboer siger farvel til købmand

Nabogruppen fortæller, at købmand Palle Nedergaard og hans personale hos Spar i deres 21 år har gjort en stor forskel for området i form af reklame for arrangementer, donationer, godt samarbejde og unik service for Østbyens beboere og de omkringliggende virksomheder og foreninger. Og som tak har gruppen af naboer lavet en indsamling, hvoraf størstedelen af beløbet vil gå til gaver til personalet hos Spar. Et mindre beløb vil gå til udgifter til receptionen.